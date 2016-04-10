Стимулирование увеличения численности населения, изучение вопросов старения и миграции – Нацпрограмма создана в Беларуси

Новости Беларуси. Контроль демографической ситуации и устойчивое развитие страны. В Беларуси для решения этих задач создана Национальная программа. Она направлена на стимулирование увеличения численности населения, изучение вопросов старения и миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Соколова, руководитель проектов фонда ООН в области народонаселения:

С увеличением числа лиц пенсионного возраста увеличивается демографическая нагрузка на население. То есть работающие люди должны обеспечивать тех, кто уже не работает, и тех, кто еще не работает. В Республике Беларусь в настоящее время 13 процентов населения находится в возрасте 65+. Безусловно, в этой ситуации необходимо предпринимать какие-то меры. И, возможно, повышение пенсионного возраста решит эту проблему.

Особое внимание подготовке профессиональных кадров. Так, в нынешнем учебном году в БГУ был произведен первый в Беларуси набор студентов по специальности «Геодемография».

В рамках проекта на геофаке оборудована специализированная компьютерная лаборатория. С помощью современных программ можно обрабатывать статистические данные и делать демографические прогнозы.

Екатерина Антипова, заведующая кафедрой экономической географии зарубежных стран географического факультета Белорусского Государственного университета:

Те кадры, которые поступили в этом году на географический факультет по направлению «Геодемография», через четыре года смогут, благодаря своим уникальным компетенциям демографического анализа, прогнозирования демографических и миграционных процессов, насытить рынок труда Беларуси соответствующими кадрами.