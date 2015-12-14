Ученые Беларуси на встрече в Минске поделились опытом в сфере технологий и изучили примеры применения их в бизнесе

Новости Беларуси. Ученые Беларуси и США встретились в Минске, чтобы не только поделиться опытом в сфере технологий, но и изучить примеры применения их в бизнесе.

Стивен Пеппке вырос на ферме в штате Мичиган. Вспоминает, как в детстве на завтрак, обед и ужин ел картошку. Но вот драники пробует впервые.

Стивен на вкус определяет происхождение, виды подкормки и сорт картофеля. Белорусский не вызвал сомнений.

Стивен Пеппке, директор отдела глобальных и стратегических инициатив колледжа сельского хозяйства и природных ресурсов университета штата Мичиган (США):

Это, очевидно, натуральный продукт, у него естественный вкус, чувствуется, что никакой химии этот картофель не получал. Знаете, люди все больше понимают и ценят натуральные продукты.

На выставке разработок и достижений Академии наук Беларуси Стивена заинтересовала профильная экспозиция – сельского хозяйства. Он приехал в Беларусь рассказать коллегам о своих идеях коммерциализации агротехнологий.

Стивен Пеппке, директор отдела глобальных и стратегических инициатив колледжа сельского хозяйства и природных ресурсов университета штата Мичиган (США):

Многие люди до сих пор считают, что в сельском хозяйстве работают по старинке. А ведь на самом деле это высокотехнологичный процесс с использованием компьютеров, точных расчетов. Я знаю, что в Беларуси большое внимание уделяется внедрению разработок, в частности в сельском хозяйстве. Поэтому мне интересно обсудить со специалистами эффективность и отдачу технологий, а также саму систему сельского хозяйства.

Мэтью Хэмилл уже второй раз в Минске. Сегодня выполняет роль посредника. Его задача – познакомить американских ученых с коллегами из Беларуси для развития конкретных проектов.

Мэтью Хэмилл, старший вице-президент Национальной ассоциации руководителей колледжей и университетов США:

У нас здесь профессоры из нескольких различных университетов. Они представляют проекты в сфере сельского хозяйства, высоких технологий в области здравоохранения. И мы здесь увидели наглядную демонстрацию применения белорусских разработок для лечения широкого спектра заболеваний. Что касается меня лично, то я очень впечатлен разработками в сфере лазерной промышленности.

К слову, лазерная физика – направление, по которому ученые двух стран уже работают. Кроме того, в 2014 году совместно трудились над сохранением и развитием редких видов растений в белорусском ботаническом саду.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

В области материаловедения, очень интересное направление для наших обеих стран. Разработка новых материалов для машиностроения и других отраслей народного хозяйства. В области медицинских технологий, разработки фармпрепаратов и проведения химического синтеза новейших препаратов.

Полезным для Беларуси станет сотрудничество в сфере биотехнологий. В частности, США широко развивает переработку вторичных ресурсов и контроль загрязнения окружающей среды. Разработки в данных направлениях напрямую влияют на экологическую безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.