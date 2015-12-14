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Сотрудничество Беларуси с ЕС и НАТО обсуждено в Брюсселе

14 декабря 2015 13:35
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Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси с ЕС и НАТО обсуждалось в Брюсселе. В Бельгии глава внешнеполитического ведомства нашей страны встретился с министрами иностранных дел государств  Евросоюза. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия. Владимир Макей также провел переговоры с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини, еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Беларусь-Евросоюз

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