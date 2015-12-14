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Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Российскую Федерацию 14-15 декабря

14 декабря 2015 13:36
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Российскую Федерацию 14-15 декабря. В Москве пройдут переговоры главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. Ожидается, что в центре внимания будет находиться широкий спектр вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня, взаимодействия в интеграционных объединениях. По итогам запланировано подписание ряда документов. Кроме того, Александр Лукашенко возложит венок к могиле Неизвестного солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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