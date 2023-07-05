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Участники заседания в Баку планируют подписать декларацию

05 июля 2023 11:48
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Защита справедливости и международного права. Заседание на уровне глав МИД координационного бюро Движения неприсоединения проходит в Баку. Беларусь в Азербайджане представляет глава внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники заседания в Баку планируют подписать декларацию-1

Там собрались представители всех государств-участников, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, сыгравших важную роль в истории движения. Оно объединяет 120 стран, которые неформально не вступили ни в один из основных блоков власти. Больше объединяет лишь ООН. Беларусь является членом Движения неприсоединения с 1998 года.

По итогам заседания планируется принятие бакинской декларации. В ее основе будут результаты глобального диалога в целях формирования новой и всеобъемлющей системы коллективной безопасности.

# Международная политика # Сергей Алейник # Фотофакт

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