Глава МИД Беларуси прибыл с визитом в Баку

Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси прибыл с визитом в Азербайджан. В Баку Сергей Алейник примет участие в министерской встрече стран – участниц Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образованное в 1961 году, оно отстаивает интересы развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. На сегодня в Движении 120 стран-членов, а это 60 % состава Организации Объединенных Наций. Статусом наблюдателя в ДН наделены 18 государств и 10 организаций. Беларусь является членом Движения неприсоединения с 1998 года.