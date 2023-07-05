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Глава МИД Беларуси прибыл с визитом в Баку

05 июля 2023 06:24
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Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси прибыл с визитом в Азербайджан. В Баку Сергей Алейник примет участие в министерской встрече стран – участниц Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Беларуси прибыл с визитом в Баку-1

Образованное в 1961 году, оно отстаивает интересы развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. На сегодня в Движении 120 стран-членов, а это 60 % состава Организации Объединенных Наций. Статусом наблюдателя в ДН наделены 18 государств и 10 организаций. Беларусь является членом Движения неприсоединения с 1998 года.

# Международное сотрудничество # Сергей Алейник # Фотофакт

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