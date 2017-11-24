У меня еще и теплица есть: Президент Беларуси рассказал о своем приусадебном хозяйстве

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 ноября посетил с рабочей поездкой Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания развитие региона и, в частности, Буда-Кошелево. Здесь Президент заглянул в местный Дом культуры, центральную больницу города и даже в гости к многодетным родителям. Везде Александр Лукашенко общался с жителями и обсудил с ними наиболее важные в их жизни вопросы.

В междуречье Днепра и Сожа уютно расположился городок Буда-Кошелево. Здесь нет особых достопримечательностей и памятников архитектуры. Главное богатство края – люди, трудолюбивые приветливые. С высоты птичьего, а точнее вертолетного полета видны и достоинства, и проблемы Буда-Кошелевского края. Главное требование Президента к местной власти неизменно: по-хозяйски навести порядок на вверенных территориях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию – должен быть порядок. А в будущем году мы договорились что мы вообще в Беларуси наведем на земле порядок. Поэтому надо будет распахать все нераспаханные бывшие фермы, прифермские участки. Порядок везде надо навести. Вроде на полях более мене, а уже на производственных объектах сельского хозяйства – уже не очень. По крайней мере, не везде. Поэтому надо ориентировать, чтобы за зиму мы как-то организовались и навели порядок.

С порога – о самом важном, делах экономических. Регион уверенно демонстрирует динамику по промышленным показателям, прирост 105,2 %. Не отстает и сельское хозяйство – область полностью обеспечивает себя зерном. Но не все так безоблачно. Буда-Кошелево расположен всего в 48 километрах от Гомеля. Казалось бы, близость к большому городу – несомненный плюс, но такое географическое положение сыграло с районом злую шутку. Главная задача – создать такие условия, что бы специалисты и не помышляли уехать с малой родины. Один из пунктов в плане – поддержка ремесленников. Старинным промыслам местные жители придают особое значение. Говорят, именно в таких свистульках и поделках живет душа народа. Виталий Карпинский забытые умения не просто возрождает, ставит на экономическую основу. На его игрушки на международных ярмарках с интересом заглядываются иностранцы.

Александр Лукашенко:

У нас же ведь совсем немного, к сожалению, осталось таких специалистов. Талант надо развить – а только он может, потому что вот на них это все держится. Как крупицы в стране. Их надо найти, они потащат за собой этих талантливых людей, будут развивать талант. Пацаны, которые у него сегодня занимаются, 10-15 человек, они будут уметь что-то делать своими руками. Народное творчество нельзя потерять. Занимаются в районе и лозоплетением. Люлька – привычный атрибут в быту наших прабабушек, а для нас вещь практически экзотическая. Но пустовать «калыски» не должны и сегодня. А задача государства – максимально поддерживать многодетные семьи.

Буда-Кошелевский ДК давно перестал быть центром только городского масштаба – здесь бьется культурное сердце всего района. Уже 15 лет ежегодно проходит областной конкурс творческой молодежи «Под белыми крыльями». А три года назад, после капитального ремонта с приобретением профессионального сценического оборудования, здесь стал регулярно проходить и фестиваль «Рассвет», собирающий профессиональных музыкантов со всей Беларуси. Президента здесь привечали вовсе не по-протокольному, а с душевным теплом.

А уже на выходе Александра Лукашенко ждали местные жители. Желающих пообщаться не испугала даже холодная погода. Напрямую обсудить с Президентом свои житейские проблемы – возможность редкая, и упускать ее никто не хотел.

Горожане:

Сделайте нам проход, чтобы мы через мост не ходили! Александр Лукашенко:

Надо посмотреть. Там же, наверное, небольшой надо подземный этот переход, неширокий. Надо организовать это так, как они просят. Это будет в тысячу раз дешевле, чем твой подземный переход. Передай железнодорожникам, чтобы это сделали. Говорили, что называется, по-свойски, оставив в стороне глобальные проблемы.

Надежда Столярова, жительница Буда-Кошелево:

Для нас, например, была такая радость, что сегодня посетил Президент. Молодец. Город у нас такой маленький, аккуратненький, чистенький. Вроде как бы все, детки наши здесь растут, уже внуки растут. Не хватает нам бассеина. На заре становления города здесь насчитывалось всего 59 дворов. С тех пор много воды утекло, и сегодня «местными» себя называют без малого 8000 жителей. Формула счастливой жизни в маленьком городе нехитрая: работа, достойная зарплата и качественное медицинское обслуживание. Здешняя больница может дать фору даже столичным. Современное оборудование, которое связано с локальной компьютерной сетью. «Машины» в кабинете у каждого терапевта, и готовность к введению «электронной карточки» почти 100 %. Заработает система уже с января 2018 года. Уровнем медицинской помощи жители района довольны: очередей нет ни в коридорах, ни в стационаре.

Людмила Бодунова, пациентка:

Очень довольна. Вы знаете, я два года лечила свою голову, и много где в больницах была, и много капалась в пункте, и покупала очень дорогие лекарства. А так получилось, что ударилась недавно головой и поступила сюда с сильным ударом. Так мало того, что вылечила удар – вылечила то, с чем я два года мучилась. Поэтому я лично очень довольна, как здесь. Ну и смотрю, как людей здесь обслуживают, мне очень нравится. У нас лежит бабушка старенькая. Вы знаете, меня просто поражает отношение к ней, особенно нянечек. Вот чтобы так подходить ласково и красиво: «Бабушка, бабуля», – для меня это как-то очень удивительно. Система отлажена. Штат укомплектован. Квалифицированную помощь в районной больнице оказывают 700 медицинских работников. Но даже самое современное оборудование еще не залог успеха. Во главе угла – ценность каждого человека.

В этом доме главу государству ждали, чтобы познакомиться поближе. Новоселье здесь справили три года назад, аккурат перед Новым годом. За семейным столом сразу 10 ребят (семь из них приемные). За чашкой чая – разговор на общие темы. Александр Лукашенко к сельскому труду относится по-особенному. Сам работает на огороде, держит большое хозяйство. Потому за столом делились советами, обменивались мнениями. А во дворе семью Новиков ждал подарок – мини-трактор. О таком здесь давно мечтали.