Федеральный канцлер Австрии: Я абсолютно уверен, что нам нужна Беларусь как важный партнер

Новости Беларуси. Саммит «Восточного партнерства» проходит 24 ноября в Брюсселе. Весь день за его работой следит мой коллега Игорь Позняк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся последняя информация из политического центра Евросоюза в сюжете.

Игорь Позняк, СТВ:

Здание «Европа» – новая достопримечательность Брюсселя. То самое, которое жестко критиковал когда-то британский премьер за непомерную дороговизну. Именно здесь проходили сегодня переговоры «Восточного партнерства». Впервые, кстати, в Брюсселе. И это, пожалуй, следует рассматривать как некий знак Европы. После эффектного прохода по красной дорожке европолитики и представители шести стран «Восточного партнера» скрылись за закрытой дверью, сохранив небольшую, но все же интригу. Правда, в итоговой декларации, как и ожидалось, сенсаций не прозвучало. Однако этот саммит, по мнению белорусской, делегации оказался наиболее успешным.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Декларация, как мы в свое время и предлагали нашим партнерам, соответствует нашим ожиданиям и в целом устремлена в будущее. В том плане, что она не содержит конфронтационной риторики и не направлена против третьих государств, которые тоже пристально смотрят за инициативой «Восточного партнерства». Мы сделали соответствующее выступление, в котором обозначили наше видение перспектив развития ситуации в регионе, строительства миропорядка. Рассказали об инициативах, которые были выдвинуты в свое время главой белорусского государства.

Восточное партнерство – это новые возможности для Беларуси. Потенциально, например, упрощение визовых формальностей. 2018 год станет решающим в решении и этого вопроса. Больше прагматики – неизменная позиция Беларуси в «Восточном партнерстве». Сегодня в Брюсселе подписано соглашение о трансъевропейских транспортных коридорах. Беларусь буквально пронизана этими кровеносными сосудами, которые, безусловно, важны и для Объединенной Европы, и для нашей страны. Международные трассы Брест-Москва и Минск-Вильнюс – Евросоюз окажет поддержку этим транспортным проектам.

Марат Тертеров, основатель Европейского геополитического форума:

Это на самом деле посылает определенные сигналы, что Беларусь как независимое государство сотрудничает с европейским сообществом, Европейским союзом на уровне институтов, на уровне политического сообщества, на уровне экономических инструментов, которые создаются – техническая помощь, законодательные аспекты. Три из шести государств «Восточного партнерства» связаны зонами свободной торговли с Евросоюзом. Еще два – и Беларусь в их числе – объединяет союз Евразийский. Белорусская инициатива об интеграции интеграций тоже нашла отклик здесь, в Брюсселе. Ну и конечно предложение о запуске проекта «Хельсинки-2».

Владимир Макей:

Наше предложение, выдвинутое в свое время главой государства на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, о необходимости развития более тесного политического диалога, направленного на укрепление доверия в регионе, так называемый процесс «Хельсинки-2». Да, мы понимаем, что сегодня в силу столкновения интересов между Востоком и Западом многие настороженно относятся к этому предложению. Но я думаю, что иного пути не существует. Пока краеугольный камень в отношениях Беларуси и Евросоюза – это подписание базового соглашения о сотрудничестве. Этот вопрос 24 ноября тоже кулуарно обсуждали в Брюсселе. В отношениях Объединенной Европы с нашей страной все больше оптимизма. Надежный и предсказуемый партнер – такими глазами сегодня смотрят на нашу страну в Евросоюзе. Отмену санкций в отношении Беларуси сегодня отметила Ангела Меркель, а президент Румынии подчеркнул важность нашей страны как партнера этого европейского проекта.