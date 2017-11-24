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Владимир Макей представляет Беларусь на саммите «Восточного партнерства»

24 ноября 2017 13:01
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Новости Беларуси. В Брюсселе проходит саммит «Восточного партнерства». Белорусскую делегацию на политическом форуме возглавляет министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей представляет Беларусь на саммите «Восточного партнерства»-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Партнёрства па мабільнасці адзначае наша супрацоўніцвта ў сферы міграцыі. Яно заключана паміж Беларуссю і ЕС. Мы працуем над далейшай рэалізацыяй гэтага праекта. Напэўна, для простага беларуса яно нічога не абазначае, таму што гэта больш звязаны з тым, якія дамоўленасці мы маем з ЕС у галіне міграцыі.

# Беларусь-Евросоюз # Владимир Макей

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