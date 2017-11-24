Ангела Меркель: мы очень рады, что отменили санкции против Беларуси

Новости Беларуси. Интерес к саммиту «Восточного партнерства», действительно, высок. Об этом говорит и количество прессы, которая эти переговоры освещает. Кстати, организаторы саммита в начале дня устроили эдакую красную дорожку, по которой дефилировали политики. И здесь, скажу откровенно, была довольно жесткая борьба журналистов буквально за каждый сантиметр пространства. Именно здесь глава белорусской делегации Владимир Макей озвучил наши ожидания на саммите и один из главных пока нерешенных вопросов в белорусско-европейских отношениях – когда же, наконец, будет подписано то самое базовое соглашение.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я убежден, что будет, и убежден, что будет раньше, чем позже. Мы с европейскими партнерами работаем над этим.

Впрочем, громких заявлений в Брюсселе сегодня не ожидается. Речь идет об уточнении 20 целей до 2020 года. При этом, по словам еврокомиссара Йоханнеса Хана, эти цели будут индивидуально сбалансированы для каждого из государств. Напомним, три из шести стран «Восточного партнерства» связаны зоной свободной торговлю с Евросоюзом, еще две – и Беларусь в их числе – участники союза Евразийского. И каждое из государств вольно само определять глубину этих отношений.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Мы очень рады, что отменили санкции против Беларуси. Для всех этих стран важны отношения с Россией, я рада, что мы сегодня обсуждаем, чтобы больше узнать о внутренней ситуации в этих странах, и я, надеюсь, что это будет успешный саммит.