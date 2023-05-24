«У Эрдогана за плечами колоссальный опыт». Что объединяет Россию и Турцию?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции. Надежда Сасс, СТВ:

Не могу не вспомнить о зерновой сделке, она продлена еще на два месяца. Россию и Турцию роднит их исторически сложная, а сейчас и бесперспективные в чем-то отношения с той же Европой. Обращаю внимание на то, что даже некоторые эксперты посчитали, что продление той же зерновой сделки – это определенный подарок Путина Эрдогану. Насколько корректно использовать такие изречения. Есть ли в этом какая-то доля правды?

Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:

У Эрдогана за плечами колоссальный опыт. Давайте вспомним, какую Турцию он получил. Это была довольно слабая, аграрная страна. И за время правления Эрдогана эта страна качественно сменила и свою экономическую составляющую, и свое политическое положение, свое влияние на мировой арене. Поэтому за плечами у Эрдогана огромный опыт. Удивительным является тот факт, что когда произошло землетрясение, оппозиция громко заявляла, что теперь половина Турции, особенно те, кто в пострадавших регионах, будут ненавидеть Эрдогана. Что же мы видим? Эти регионы голосуют за Эрдогана в основном. Эти регионы голосуют в поддержку правительства, потому что правительство поддерживает их. И продление зерновой сделки в глазах турецкого избирателя является точно таким же шагом, нацеленным на процветание Турции, потому что сама Турция тоже заинтересована в развитии этого проекта едва ли не больше всех остальных. То самое ускорение экономического роста, которое обещает Эрдоган, это не пустые слова, потому что за этими словами стоят реальные проекты.