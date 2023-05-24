«У Эрдогана за плечами колоссальный опыт». Что объединяет Россию и Турцию?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Не могу не вспомнить о зерновой сделке, она продлена еще на два месяца. Россию и Турцию роднит их исторически сложная, а сейчас и бесперспективные в чем-то отношения с той же Европой. Обращаю внимание на то, что даже некоторые эксперты посчитали, что продление той же зерновой сделки – это определенный подарок Путина Эрдогану. Насколько корректно использовать такие изречения. Есть ли в этом какая-то доля правды?
Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:
У Эрдогана за плечами колоссальный опыт. Давайте вспомним, какую Турцию он получил. Это была довольно слабая, аграрная страна. И за время правления Эрдогана эта страна качественно сменила и свою экономическую составляющую, и свое политическое положение, свое влияние на мировой арене. Поэтому за плечами у Эрдогана огромный опыт. Удивительным является тот факт, что когда произошло землетрясение, оппозиция громко заявляла, что теперь половина Турции, особенно те, кто в пострадавших регионах, будут ненавидеть Эрдогана. Что же мы видим? Эти регионы голосуют за Эрдогана в основном. Эти регионы голосуют в поддержку правительства, потому что правительство поддерживает их. И продление зерновой сделки в глазах турецкого избирателя является точно таким же шагом, нацеленным на процветание Турции, потому что сама Турция тоже заинтересована в развитии этого проекта едва ли не больше всех остальных. То самое ускорение экономического роста, которое обещает Эрдоган, это не пустые слова, потому что за этими словами стоят реальные проекты.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Кстати, буквально неделю назад был в Анкаре, хотел встретиться с членом парламента, он руководитель группы по связям с парламентом Беларуси. Не смог, потому что он был у себя на своем избирательном участке в регионе, который серьезно пострадал от землетрясения. То есть все депутаты, представители партии Эрдогана сейчас на месте, решают проблемы людей, которые пострадали от землетрясения.
Аполлинария Аврутина:
Это тоже очень интересный факт, потому что Эрдогану предрекали политическую гибель. Помните, когда произошло землетрясение, говорили, что он пришел с землетрясением и с землетрясением уйдет. Пришел он к власти после землетрясения 1999 года, когда сменилось правительство и произошли очень серьезные перемены в Турции.
Надежда Сасс:
Возвращаясь к зерновой сделке, в моем понимании данная сделка является дружественно-нейтральной позицией Анкары по вопросу санкций, имеет огромное значение для Беларуси и России. О конкретных подарках здесь говорить неуместно.
Андрей Савиных:
Я скажу одну вещь. Среди крупных стран, глобальных игроков нет дружбы, есть ситуативное партнерство. Эта зерновая сделка между Россией и Турцией – это как раз и есть пример ситуативного партнерства. Почему она заключена? Откровенно вам скажу, я говорить не хочу и не буду, потому что там очень много деликатных моментов. Не стоит обсуждать это в прямом эфире. Но могу сказать, что это работает и на интересы России, и на интересы действующей турецкой власти. В какой степени, покажет будущее, 28 мая мы все узнаем.
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