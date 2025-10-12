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В Кремле обеспокоены обсуждением поставок Tomahawk Украине

12 октября 2025 14:52
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В Кремле обеспокоены обсуждением поставок Tomahawk Украине-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал серьезную озабоченность в связи с возможными ракетами «Томагавк» в Украину. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что такие заявления требуют тщательного анализа, и подчеркнул, что Кремль следит за всеми такими сообщениями.

Песков припомнил предыдущие предупреждения российских спецслужб об опасности так называемой «грязной бомбы» и высказал обеспокоенность возможным применением ракет дальнего радиуса действия, способных быть оснащенными ядерными боеголовками. По его мнению, подобные опасности должны быть понятны военным экспертам за рубежом.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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