Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России

Новости Беларуси. Важнейшие стратегические партнеры и союзники. Сегодня, 13 февраля, в Сочи прошли переговоры президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимание, конечно, вопросы экономики.
Здесь, традиционно, немало сложных тем. Однако, как заявил Александр Лукашенко, отношения между партнерами незыблемы, и любые спорные вопросы решаемы.
Перспективы сотрудничества Минска и Москвы в Красной поляне обсуждали с участием правительственных делегаций. Часы сверяли не только по широкому спектру союзной интеграции, но и в рамках Евразийского экономического союза, а также с учетом международной повестки дня.
Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»
Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»
Беларусь и Россия – стратегические партнеры. Отношения двух стран на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия – политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси. Объем взаимного товарооборота в 2018 году составил 35 миллиардов 600 миллионов долларов, увеличившись к уровню 2017-го на 9 %.
После завершения деловой встречи в Красной Поляне Александр Лукашенко и Владимир Путин отправились на одну из сочинских горнолыжных трасс (подробнее об этом читайте здесь).