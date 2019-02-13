Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России

Новости Беларуси. Важнейшие стратегические партнеры и союзники. Сегодня, 13 февраля, в Сочи прошли переговоры президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимание, конечно, вопросы экономики.

Здесь, традиционно, немало сложных тем. Однако, как заявил Александр Лукашенко, отношения между партнерами незыблемы, и любые спорные вопросы решаемы.