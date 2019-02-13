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Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России

13 февраля 2019 16:55
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Новости Беларуси. Важнейшие стратегические партнеры и союзники. Сегодня, 13 февраля, в Сочи прошли переговоры президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимание, конечно, вопросы экономики.

Здесь, традиционно, немало сложных тем. Однако, как заявил Александр Лукашенко, отношения между партнерами незыблемы, и любые спорные вопросы решаемы.

Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России -1

Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России -3

Перспективы сотрудничества Минска и Москвы в Красной поляне обсуждали с участием правительственных делегаций. Часы сверяли не только по широкому спектру союзной интеграции, но и в рамках Евразийского экономического союза, а также с учетом международной повестки дня.

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Беларусь и Россия – стратегические партнеры. Отношения двух стран на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия – политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия является основным торговым партнером Беларуси. Объем взаимного товарооборота в 2018 году составил 35 миллиардов 600 миллионов долларов, увеличившись к уровню 2017-го на 9 %.

Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России -6

После завершения деловой встречи в Красной Поляне Александр Лукашенко и Владимир Путин отправились на одну из сочинских горнолыжных трасс (подробнее об этом читайте здесь).

Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России -9

Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России -11

Важнейшие стратегические партнёры. В Сочи состоялись переговоры президентов Беларуси и России -13

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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