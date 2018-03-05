Кадровый день у Президента. Развитие экономики регионов – главная задача местной вертикали
Новости Беларуси. Развитие экономики регионов – главная задача местной вертикали. Внимание на этом акцентировал Президент Александр Лукашенко, согласовывая на должности руководителей местных органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В каждом районе должны быть рентабельные производства. Это помогает обеспечить людей рабочими местами и достойной зарплатой. Глава государства подчеркнул: 2018 год определяющий, работать на результат необходимо уже сейчас. Впереди посевная кампания, что влечет большую ответственность. Подробно Александр Лукашенко поинтересовался тем, как развиваются районы, где к работе приступают новые руководители, и есть ли там проблемные вопросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не будет производства, не будет занятости людей – не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты. Есть половина предприятий в стране, что любо-дорого посмотреть: и люди довольны, и зарплата хорошая. Из той половины, которая слабая, половина, то есть 25% от всех, они могут подняться с колен и существовать при малейшей поддержке. А 25% – это на наших плечах, мы должны их привести в чувство: или заставить работать, или помочь, кто хочет. На селе люди должны жить как люди. Это прежде всего ваша задача. Вы думайте, как не просто сохранить производство, кровь с носа сохранить производство, это само собой, чтоб люди заняты были.
Надо, чтоб производство было рентабельным,
чтоб избежать убытков по всему району. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика – это важнейший вопрос.
Глава государства поручил обращать особое внимание на работу с кадрами. И предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления. Также Александр Лукашенко назначил нового министра спорта и туризма. Ведомство возглавит Сергей Ковальчук.