Кадровый день у Президента. Развитие экономики регионов – главная задача местной вертикали

В каждом районе должны быть рентабельные производства. Это помогает обеспечить людей рабочими местами и достойной зарплатой. Глава государства подчеркнул: 2018 год определяющий, работать на результат необходимо уже сейчас. Впереди посевная кампания, что влечет большую ответственность. Подробно Александр Лукашенко поинтересовался тем, как развиваются районы, где к работе приступают новые руководители, и есть ли там проблемные вопросы.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет производства, не будет занятости людей – не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты. Есть половина предприятий в стране, что любо-дорого посмотреть: и люди довольны, и зарплата хорошая. Из той половины, которая слабая, половина, то есть 25% от всех, они могут подняться с колен и существовать при малейшей поддержке. А 25% – это на наших плечах, мы должны их привести в чувство: или заставить работать, или помочь, кто хочет. На селе люди должны жить как люди. Это прежде всего ваша задача. Вы думайте, как не просто сохранить производство, кровь с носа сохранить производство, это само собой, чтоб люди заняты были.