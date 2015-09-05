Новости по тегу #Алексей Дайнеко

70-летие Победы (не только китайского народа в войне с Японией, но и во Второй мировой войне) собрало на площади Тяньаньмэнь знатных гостей из 49 государств. Не приехали, правда, американцы, перетягивающие на себя одеяло с историческими лаврами. Японцы, понятное дело, отказались праздновать свое поражение. Но около 30 первых лиц государств наблюдали за парадом! Будучи в числе приглашенных, Президент Беларуси Александр Лукашенко использовал этот исторический повод и для решения важных экономических и политических проблем белорусской современности.
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