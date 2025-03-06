Политолог: мирные взгляды и позиция Беларуси – это её визитная карточка в международной конъюнктуре

Откровенный разговор стал предметом обсуждения в медиосообществе и экспертных кругах. Мнения звучат из разных стран. Беседа продолжалась около полутора часов. Поднимались вопросы процесса нормализации отношений между Востоком и Западом, начавшийся диалог США и России, и как остановить противостояние в Украине. После этого интервью позиция Минска стала ближе и понятнее в разных уголках планеты. Беларусь всегда позиционировала себя как территория мира – таким мнением с нашим телеканалом поделился политолог из Армении Арман Абовян, анализируя посылы интервью Александра Лукашенко и вспоминая миротворческие усилия Беларуси касательно украинского кейса и Минских соглашений.

Арман Абовян, политолог (Армения):

Давайте также вспомним миротворческие усилия Минска в самом начале конфликта, когда Беларусь и лично Президент Лукашенко сделали практически невозможное, когда на определенном этапе начали выходить на так называемые Минские соглашения. Почему «так называемые»? Потому что мы знаем, что потом с этим сделали. Причем позиционирование Беларуси как некой площадки мира, не нейтральной, я хочу подчеркнуть, а именно площадкой мира, со своими принципами, со своими взглядами, почему бы и нет. Она является уже визитной карточкой не только Беларуси, не только Президента Лукашенко, а вообще вот в международной геополитической конъюнктуре, если ее рассматривать, то это уже визитная карточка.