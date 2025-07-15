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Трамп продолжает войну! Что Киев выторговал у США в обмен на продолжение конфликта?

15 июля 2025 17:19
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Посланник Трампа Келлог, который недавно был в Минске, всю неделю проведет в Киеве. И в отличие от белорусского визита, в повестке Келлога нет ничего о мире. Говорят только о новом формате поставок оружия Трампом: ограниченными партиями и за деньги Европы. А это значит, всех наших соседей, особенно Польшу, ждет многолетний дефицит бюджета в ближайшие годы из-за милитаризации.

Но только ли для этого Келлог прибыл в столицу Украины? Что Киев выторговал у него и Трампа в обмен на продолжение войны?

Попробуем разобраться в «Занимательной политологии». 

Трамп продолжает войну! Что Киев выторговал у США в обмен на продолжение конфликта?-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Европе мало обещать Трампу тратить 5 % ВВП на оборону, надо еще показать, что эти деньги есть. Проблема в том, что те государства, которые активно вовлечены в украинский кризис, а это, например, Польша, уже имеют дефицит бюджета 6,6 % из-за роста военных расходов. Сколько еще полякам придется покупать оружия, неизвестно, и дефицит бюджета будет расти, пока идет война, сроков которой тоже никто не может назвать.

Это означает, что Польша должна экономить на социальной сфере и не индексировать зарплаты и пособия, что происходит уже сейчас, и при этом привлекать деньги в долг, чтобы закрывать дефицит. Но когда вы кричите на весь мир, что завтра у вас война с Россией, ни один инвестор к вам деньги не понесет.

Поэтому одновременно с милитаризацией Европа решает задачу, где взять на нее средства. Сначала хотели забрать российские активы, но Трамп против, ему нужно сохранить контакты с Путиным. Поэтому деньги будут взяты Европой в кредит у США, но под более высокий процент, связанный с рисками в виде войны и дефолта.

То есть план Трампа – заработать дважды: продать американское оружие европейцам, да еще сделать это в кредит под высокие ставки.

А это значит, Abrams и HIMARS заржавеют, пока следующее поколение поляков будет за них рассчитываться.

Трамп продолжает войну! Что Киев выторговал у США в обмен на продолжение конфликта?-4

Андрей Лазуткин:
Народную любовь в таких условиях сохранить сложно, и новый президент Польши Навроцкий уже заявил, что собирается блокировать все законы о повышении налогов. Так он ставит палку в колеса правительству Туска, которое останется вообще без денег. Но оружие поляки все равно будут покупать, хоть за последнюю рубашку, экономя на всем и находясь на грани дефолта. Но тут им есть с кого брать пример – с Киева.

Содержание переговоров Зеленского с Келлогом не раскрывают, но можем предположить, что там как раз обсуждали многоходовую схему поставок оружия. Европейское НАТО будет закупать его у США на американские кредиты, передавать Украине для утилизации, снова брать кредиты и снова закупать. Келлог назвал это новым «планом Маршалла».

Но самая уязвимая точка в этой схеме – Зеленский, а конкретно – власть в Киеве. В долгосрочную схему США будут вкладываться только при условии, что Зеленский обеспечит мобилизацию и контроль страны. На кону миллиарды, и прежде чем вкинуть их в следующий военный цикл, Западу нужна страховка. И если пофантазировать, какая ситуация могла бы устроить Россию, Евросоюз и Трампа, то единственная точка, где сходятся интересы всех – это проведение выборов в Украине.

Подробности в видео.

# Андрей Лазуткин # Дональд Трамп # Авторская журналистика на СТВ # Международная политика # Владимир Зеленский

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