Трамп продолжает войну! Что Киев выторговал у США в обмен на продолжение конфликта?

Посланник Трампа Келлог, который недавно был в Минске, всю неделю проведет в Киеве. И в отличие от белорусского визита, в повестке Келлога нет ничего о мире. Говорят только о новом формате поставок оружия Трампом: ограниченными партиями и за деньги Европы. А это значит, всех наших соседей, особенно Польшу, ждет многолетний дефицит бюджета в ближайшие годы из-за милитаризации.
Но только ли для этого Келлог прибыл в столицу Украины? Что Киев выторговал у него и Трампа в обмен на продолжение войны?
Попробуем разобраться в «Занимательной политологии».
Андрей Лазуткин, политолог:
Европе мало обещать Трампу тратить 5 % ВВП на оборону, надо еще показать, что эти деньги есть. Проблема в том, что те государства, которые активно вовлечены в украинский кризис, а это, например, Польша, уже имеют дефицит бюджета 6,6 % из-за роста военных расходов. Сколько еще полякам придется покупать оружия, неизвестно, и дефицит бюджета будет расти, пока идет война, сроков которой тоже никто не может назвать.
Это означает, что Польша должна экономить на социальной сфере и не индексировать зарплаты и пособия, что происходит уже сейчас, и при этом привлекать деньги в долг, чтобы закрывать дефицит. Но когда вы кричите на весь мир, что завтра у вас война с Россией, ни один инвестор к вам деньги не понесет.
Поэтому одновременно с милитаризацией Европа решает задачу, где взять на нее средства. Сначала хотели забрать российские активы, но Трамп против, ему нужно сохранить контакты с Путиным. Поэтому деньги будут взяты Европой в кредит у США, но под более высокий процент, связанный с рисками в виде войны и дефолта.
То есть план Трампа – заработать дважды: продать американское оружие европейцам, да еще сделать это в кредит под высокие ставки.
А это значит, Abrams и HIMARS заржавеют, пока следующее поколение поляков будет за них рассчитываться.
Андрей Лазуткин:
Народную любовь в таких условиях сохранить сложно, и новый президент Польши Навроцкий уже заявил, что собирается блокировать все законы о повышении налогов. Так он ставит палку в колеса правительству Туска, которое останется вообще без денег. Но оружие поляки все равно будут покупать, хоть за последнюю рубашку, экономя на всем и находясь на грани дефолта. Но тут им есть с кого брать пример – с Киева.
Содержание переговоров Зеленского с Келлогом не раскрывают, но можем предположить, что там как раз обсуждали многоходовую схему поставок оружия. Европейское НАТО будет закупать его у США на американские кредиты, передавать Украине для утилизации, снова брать кредиты и снова закупать. Келлог назвал это новым «планом Маршалла».
Но самая уязвимая точка в этой схеме – Зеленский, а конкретно – власть в Киеве. В долгосрочную схему США будут вкладываться только при условии, что Зеленский обеспечит мобилизацию и контроль страны. На кону миллиарды, и прежде чем вкинуть их в следующий военный цикл, Западу нужна страховка. И если пофантазировать, какая ситуация могла бы устроить Россию, Евросоюз и Трампа, то единственная точка, где сходятся интересы всех – это проведение выборов в Украине.
Подробности в видео.