Трамп продолжает войну! Что Киев выторговал у США в обмен на продолжение конфликта?

Посланник Трампа Келлог, который недавно был в Минске, всю неделю проведет в Киеве. И в отличие от белорусского визита, в повестке Келлога нет ничего о мире. Говорят только о новом формате поставок оружия Трампом: ограниченными партиями и за деньги Европы. А это значит, всех наших соседей, особенно Польшу, ждет многолетний дефицит бюджета в ближайшие годы из-за милитаризации. Но только ли для этого Келлог прибыл в столицу Украины? Что Киев выторговал у него и Трампа в обмен на продолжение войны? Попробуем разобраться в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог:

Европе мало обещать Трампу тратить 5 % ВВП на оборону, надо еще показать, что эти деньги есть. Проблема в том, что те государства, которые активно вовлечены в украинский кризис, а это, например, Польша, уже имеют дефицит бюджета 6,6 % из-за роста военных расходов. Сколько еще полякам придется покупать оружия, неизвестно, и дефицит бюджета будет расти, пока идет война, сроков которой тоже никто не может назвать. Это означает, что Польша должна экономить на социальной сфере и не индексировать зарплаты и пособия, что происходит уже сейчас, и при этом привлекать деньги в долг, чтобы закрывать дефицит. Но когда вы кричите на весь мир, что завтра у вас война с Россией, ни один инвестор к вам деньги не понесет. Поэтому одновременно с милитаризацией Европа решает задачу, где взять на нее средства. Сначала хотели забрать российские активы, но Трамп против, ему нужно сохранить контакты с Путиным. Поэтому деньги будут взяты Европой в кредит у США, но под более высокий процент, связанный с рисками в виде войны и дефолта. То есть план Трампа – заработать дважды: продать американское оружие европейцам, да еще сделать это в кредит под высокие ставки. А это значит, Abrams и HIMARS заржавеют, пока следующее поколение поляков будет за них рассчитываться.