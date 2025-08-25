Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить – Боровик

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Наша с вами задача – с одной стороны, не прогибаться, не изменять в верности нашим верным союзникам, то есть Российская Федерация, Китайская Народная Республика. Это не значит, что мы сейчас под кого-то ляжем. Мы в 2019 году под союзника не легли, когда к нам не с правильным предложением пришли. Лукашенко страну спас очень много раз. Это единственный политик, который не кричал «Незалежность! Незалежность!» А когда к нам приходили и с Востока, и с Запада, говорил: мы вас любим, хотим быть вместе, но как суверенное государство.

И сегодня наша роль колоссальная. Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить, и Россия это понимает. И правильно Александр Григорьевич говорил журналистам – и американским, и китайским – что и Иран для России дорог, но не так, и Украина – важный стратегический объект. Как говорили в свое время, что если Украину оторвать от России, это лишит ее статуса империи.

Но Беларусь оторвать от России – это потерять Россию. И это Путин понимает. Только правильно нам сегодня с вами нужно выстраивать эту концепцию, которую мы предлагали.