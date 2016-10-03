Осенняя сессия депутатов Палаты представителей V созыва стартует 3 октября с обсуждения бюджета страны на 2017 год

Новости Беларуси. 3 октября начинается осенняя сессия депутатов Палаты представителей V созыва. Законотворческий сезон стартует с обсуждения бюджета страны на 2017 год. Проект главного финансового документа учитывает целый ряд внешний и внутренних факторов, которые отразятся на уровне благосостояния населения. В частности стоимость нефти, ее закладывали на заведомо низком уровне, исходя из ситуации на мировом рынке.

Согласно прогнозам экономистов, в 2017 году ожидается рост пенсий в среднем на 5% и уровень инфляции не выше 9%.

Помимо бюджета страны депутаты обсудят еще 18 вопросов. Одним из наиболее ожидаемых считается проект налогового кодекса Беларуси на 2017 год.

Также сегодня состоится заседание членов Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.