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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 12 июня: Форум регионов России и Беларуси

14 июня 2016 08:29
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Безусловно, главным событием прошедшей недели является Форум регионов России и Беларуси (7-8 июня), которых проходил под эгидой верхних палат парламентов обоих государств.

Мы являемся свидетелями уникального интеграционного процесса, сравниться с которым ничто не может. Нам не с чем сравнивать и не под кого равняться, поэтому оценить действенность и эффективность этого процесса очень сложно. Попытаемся сегодня задать некоторые вопросы и главный вопрос нашей программы: что происходит?

Гости программы:
Георгий Гриц, заместитель директора Центра современного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»;

Вячеслав Мирусин, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»;

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, бизнесмен;

Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, бизнесмен;

Алексей Богданов, начальник управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

# Беларусь-Россия # Георгий Гриц # Сергей Новицкий # Николай Мартынов # Алексей Богданов # Вячеслав Мирусин

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