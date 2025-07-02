Азарёнок: только суньтесь – полетит «Орешник» по бункеру. Не спасут подземные города!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Все по-людски здесь.
Сеют, пашут.
На праздниках поют и пляшут.
И молча головы склоня,
Стоят у Вечного огня.
Это Беларусь. Завтра – ее день.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Батька обратился к нации. Он много говорил о текущей политической ситуации. Растут военные бюджеты. Все больше и больше на планете войн. Правил нет. Нет никаких законов. Нет уже дипломатии. Нет соглашений. Пактов. Никаких международных организаций. Только грубая сила.
Ведь можно взять и разбомбить целую 90-миллионную страну. Просто так. Потому что хотят. Потому что большой дядя за спиной. И нет над ними суда, нет управы никакой, все дозволено. И не надо никаких доказательств – ничего не надо. Ничего не осталось, только одна голая жажда власти, жажда крови.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников. Играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма. Спрашивается зачем? Если ты что-то провалил здесь, если ты сотворил несусветное… А посмотрите, что происходит во Франции, Великобритании, Германии. Не потому, что я нагнетаю обстановку. Там правительства меняются каждые год-два. Это о многом говорит. Значит, у себя натворили и не хвостом хотят замести свои преступления, а через удары по мирному населению, как это произошло в беззащитной Газе или при нанесении ударов по Ирану. Вдумайтесь только. Из-за какой-то пробирки. В Иране нашли а-ля пробирку: там ядерное оружие завтра будет, значит, надо нанести удар. Давайте подумаем: а кто дал право, кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремится к этому (чтобы себя защитить). Какое право она имеет бомбить? Ну вы же понимаете, никогда бы не бомбили, если бы за спиной не стояли сильные мира сего.
Вот вам видео из Газы. Раненая девочка кричит и плачет от боли, ищет своего пропавшего отца и снова зовет врача, чтобы сказать ему, что она голодна. Смотрите, не отворачивайтесь.
Кто ответит за ее боль? За ее страдания? Это же человек. У нее есть имя. У нее были игрушки. У нее были родители, и они придумывали ей ласковые прозвища. У нее были мечты и желания. У нее была ее огромная детская жизнь. А сейчас только боль. Почему? Потому что у Нетаньяху проблемы с предстоящими выборами? Потому что есть какое-то лобби в Соединенных Штатах? Потому что транснациональным корпорациям нужно заработать очередной триллион? На ее крови? На ее страданиях? Как же вы омерзительны все, лицемерные, злобные скоты, вы все – сильные мира сего, пусть же все эти страдания, все эти муки, все эти детские крики обратятся на вас, ироды поганые, пусть вас живыми пожрут черви и гельминты, пусть они выедают ваши глаза, ваши лживые языки. Почему вы можете, делая такое, спокойно посещать светские рауты и пить вино из дорогих бокалов? Зная, что под вашими ракетами, бомбами, снарядами, минами в эту минуту корчится ребенок. Неужели не осталось в вас ничего человеческого, а только бесовское, дьявольское, только злоба, жажда власти и презрение к людям?
Мы вам не верим – отрезал Лукашенко. А как вам можно верить? Есть ли хоть один договор, который Запад выполнил? Батька, говоря об истории, сделал один вывод. Хватит, уже наумиротворяли агрессора. Кончилось все 22 июня. Вы не воевать сюда пришли. А истреблять, мучать, тешить свои садистские черные страсти, покорять, пить наши страдания. Хватит. Все. Не получите больше никогда. «Орешнику» на земле белорусской быть!
Вы поняли, нелюди? Только припритесь сюда с оружием. Мы ваши планы видим и знаем. Дешевый спектакль. Один разыгрывает из себя миротворца. О, у него на лице прям написано – голубь мира. Алеша Карамазов, блин, и мать Тереза в одном флаконе. А другие типа буйные – в Европе. Но все это, как и 80 лет назад, одна схема, один сценарий, одна команда. Снова надо вырастить в Европе бешеную зверюгу и натравить на нас. Это видят китайцы. Это видят русские. Это видим мы. Не выйдет. Еще раз – только суньтесь – летит «Орешник» по бункеру. Не спасут подземные города. Все сдохните.
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