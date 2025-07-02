Азарёнок: только суньтесь – полетит «Орешник» по бункеру. Не спасут подземные города!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все по-людски здесь.

Сеют, пашут.

На праздниках поют и пляшут.

И молча головы склоня,

Стоят у Вечного огня. Это Беларусь. Завтра – ее день. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Батька обратился к нации. Он много говорил о текущей политической ситуации. Растут военные бюджеты. Все больше и больше на планете войн. Правил нет. Нет никаких законов. Нет уже дипломатии. Нет соглашений. Пактов. Никаких международных организаций. Только грубая сила. Ведь можно взять и разбомбить целую 90-миллионную страну. Просто так. Потому что хотят. Потому что большой дядя за спиной. И нет над ними суда, нет управы никакой, все дозволено. И не надо никаких доказательств – ничего не надо. Ничего не осталось, только одна голая жажда власти, жажда крови.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников. Играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма. Спрашивается зачем? Если ты что-то провалил здесь, если ты сотворил несусветное… А посмотрите, что происходит во Франции, Великобритании, Германии. Не потому, что я нагнетаю обстановку. Там правительства меняются каждые год-два. Это о многом говорит. Значит, у себя натворили и не хвостом хотят замести свои преступления, а через удары по мирному населению, как это произошло в беззащитной Газе или при нанесении ударов по Ирану. Вдумайтесь только. Из-за какой-то пробирки. В Иране нашли а-ля пробирку: там ядерное оружие завтра будет, значит, надо нанести удар. Давайте подумаем: а кто дал право, кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремится к этому (чтобы себя защитить). Какое право она имеет бомбить? Ну вы же понимаете, никогда бы не бомбили, если бы за спиной не стояли сильные мира сего.