Какие выгоды даёт ШОС Беларуси – объяснил аналитик БИСИ

Следуя исключительно собственной дорогой, быть открытым всему миру; выстраивая суверенную, но не замкнутую политику, поддерживать взаимовыгодные отношения с государствами-единомышленниками – в этом тоже видится феномен независимости. А свежий и наиболее яркий пример в подтверждение – полноправное членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. Вот уже год Минск в этом авторитетном мировом клубе. В начале июля 2024-го Беларусь во всех смыслах «попала в десятку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь готова предложить ШОС совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов.

Беларусь на международных площадках всегда активна и инициативна. Еще в начале года Президент одобрил стратегию участия Беларуси в ШОС. Равноправное партнерство, защита государственных интересов, сбалансированный экономический рост – вот главные ориентиры. Кроме того, наша страна по-прежнему последовательно выступает за идею «интеграции интеграций». И в этом смысле весьма перспективным видится сопряжение форматов – ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ. Это позволит сформировать огромное пространство для развития и безопасности. Уже сегодня на Шанхайскую организацию сотрудничества приходится около 40 % экспорта государств, входящих в ЕАЭС. Выгодно синхронизировать можно и транспортно-логистические потенциалы.

Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В ШОС сформирована достаточно прочная база и механизм противодействия, купирования рисков, вызовов и угроз в сфере безопасности. Для нас и проблемы нелегального наркотрафика, угрозы терроризма особенно актуальны. Плюс ко всему устойчивая безопасность невозможна без решения социально-экономических проблем и прочной экономической основы. Для Беларуси это возможность диверсифицировать свои торгово-экономические отношения.