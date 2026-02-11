Заседание Минского городского штаба молодёжного движения «Искра» прошло в столице

Время конкретных дел, заседание Минского городского штаба молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь» прошло в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время конкретных дел, заседание Минского городского штаба молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь» прошло в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым делом речь шла о создании организационной структуры, распределении задач между активом и формировании планов на 2026 год. Говорили также об образовательных и волонтерских инициативах, которые планируют реализовать. Пришли к выводу, что скоординируют работу по пяти направлениям.
Ксения Брыкун, координатор Минского городского штаба молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь»:
Меня поставили на позицию связи с общественностью, безусловно, это ключевая позиция в партии «Белая Русь». Роль связующего звена между организацией и народом. Что мы будем делать? Вести контент, взаимодействовать с медиа. Вести контент на том понятном языке, на котором сейчас говорит непосредственно наша молодежь.
Белорусская молодежь нацелена и на научную деятельность. Тем более, условия для этого созданы. К примеру, научно-технологический парк «Политехник» БНТУ. Здесь талантливые учащиеся могут реализовывать свои инициативы.
Сергей Харитончик, председатель Советского районного отделения белорусской партии «Белая Русь»:
Молодежное движение «Искра» – оно развивается, продолжает свою активную деятельность. Молодежь – это будущее нашей страны. И мы хотели будущему нашей страны продемонстрировать те примеры инновационного развития, которые есть у нас в стране. И научно-технологический парк Белорусского национального технического университета – это отличный пример, чтобы показать это будущее и настоящее, как сегодня идеи и инновации молодежи реализуются на практике, как они переходят в производственную продукцию и становятся на производство.
«Искра» – это не только про объединение единомышленников. Это еще и своего рода школа кадрового резерва партии «Белая Русь».