Заседание Минского городского штаба молодёжного движения «Искра» прошло в столице

Время конкретных дел, заседание Минского городского штаба молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь» прошло в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым делом речь шла о создании организационной структуры, распределении задач между активом и формировании планов на 2026 год. Говорили также об образовательных и волонтерских инициативах, которые планируют реализовать. Пришли к выводу, что скоординируют работу по пяти направлениям.

Ксения Брыкун, координатор Минского городского штаба молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь»:

Меня поставили на позицию связи с общественностью, безусловно, это ключевая позиция в партии «Белая Русь». Роль связующего звена между организацией и народом. Что мы будем делать? Вести контент, взаимодействовать с медиа. Вести контент на том понятном языке, на котором сейчас говорит непосредственно наша молодежь.

Белорусская молодежь нацелена и на научную деятельность. Тем более, условия для этого созданы. К примеру, научно-технологический парк «Политехник» БНТУ. Здесь талантливые учащиеся могут реализовывать свои инициативы.