Кристин Муттонен: мы считаем Беларусь мостом между Востоком и Западом

Новости Беларуси. Минск стал полноценным мостом между Востоком и Западом в вопросах построения мира. Об этом заявила глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кристин Муттонен прибыла в Минск 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, белорусская столица впервые примет сессию этой организации. Форум откроется 5 июля. В нем примут участие порядка 600 гостей. Половина из них – депутаты. Летняя сессия будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Ключевыми темами станут терроризм, кибер-безопасность, затяжные конфликты, изменение климата, а также миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению прав человека.