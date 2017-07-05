Во время сессии ПА ОБСЕ в Минске будут дежурить англоговорящие волонтеры

Новости Беларуси. Англоговорящие волонтеры будут работать в столице во время проведения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Консультировать на английском будут, например, в аптеках.
Фармация без языкового барьера будет доступна как вблизи мест проведения заседаний, так и возле гостиниц, в которых проживают участники сессии. Медобеспечение высоких гостей также будет проводиться с привлечением специалистов со знанием иностранного языка.
Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Минздравом подготовлено 40 англоговорящих волонтеров из числа студентов и преподавателей Белорусского государственного медицинского университета, которые будут оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи, специалистам, работающих в местах проживания, а также в аптеках.
Также в гостиницах, в которых разместились участники сессии Парламентской ассамблеи, размещены круглосуточные врачебные медицинские пункты.