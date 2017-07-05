Во время сессии ПА ОБСЕ в Минске будут дежурить англоговорящие волонтеры

Новости Беларуси. Англоговорящие волонтеры будут работать в столице во время проведения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Консультировать на английском будут, например, в аптеках.

Фармация без языкового барьера будет доступна как вблизи мест проведения заседаний, так и возле гостиниц, в которых проживают участники сессии. Медобеспечение высоких гостей также будет проводиться с привлечением специалистов со знанием иностранного языка.