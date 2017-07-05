Прямой эфир

Во время сессии ПА ОБСЕ в Минске будут дежурить англоговорящие волонтеры

05 июля 2017 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Англоговорящие волонтеры будут работать в столице во время проведения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Консультировать на английском будут, например, в аптеках.

Фармация без языкового барьера будет доступна как вблизи мест проведения заседаний, так и возле гостиниц, в которых проживают участники сессии. Медобеспечение высоких гостей также будет проводиться с привлечением специалистов со знанием иностранного языка.

Во время сессии ПА ОБСЕ в Минске будут дежурить англоговорящие волонтеры-1

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Минздравом подготовлено 40 англоговорящих волонтеров из числа студентов и преподавателей Белорусского государственного медицинского университета, которые будут оказывать помощь бригадам скорой медицинской помощи, специалистам, работающих в местах проживания, а также в аптеках.

Также в гостиницах, в которых разместились участники сессии Парламентской ассамблеи, размещены круглосуточные врачебные медицинские пункты.

# Фотофакт # ОБСЕ # Олег Панчук

Другие новости рубрики

Все новости
Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости
04 июля 2017 18:36

Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости

Нам важно, чтобы наши коллеги сами убедились, что такое Беларусь: большинство депутатов ОБСЕ прибыли в Минск с женами
04 июля 2017 17:14

Нам важно, чтобы наши коллеги сами убедились, что такое Беларусь: большинство депутатов ОБСЕ прибыли в Минск с женами

«Вы на одном месте не засиживались нигде, вы знаете по вертикали всю работу»: Александр Лукашенко – губернатору Минской области
04 июля 2017 14:25

«Вы на одном месте не засиживались нигде, вы знаете по вертикали всю работу»: Александр Лукашенко – губернатору Минской области