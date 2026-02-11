Мероприятия ко Дню памяти воинов‑интернационалистов проходят в регионах Беларуси

В регионах Беларуси проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Ветераны-афганцы собираются вместе, чтобы вспомнить годы службы. В Гомельском медицинском колледже состоялась встреча с медработниками, чья судьба связана с Афганистаном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди гостей – Антонида Борисова. Она до сих пор помнит звонок из военкомата в 1985 году – для службы в Афганистане требовалась операционная сестра. Антонида согласилась без раздумий и три года проработала в хирургическом госпитале, оказывая помощь раненым. С теплотой вспоминает дружный и профессиональный коллектив, с которым довелось служить.

Антонида Борисова, медсестра неврологического отделения Гомельской городской клинической больницы №2:

Сначала я попала в Кабульскую поликлинику военную, а потом перевели меня в Кабульский госпиталь, где я была сначала медицинской операционной сестрой, а потом занимала должность главной медсестры госпиталя. Коллектив у нас был очень хороший, дружный, очень грамотный. В основном у нас врачи были из военно-медицинской академии, но медсестры приезжали со всего бывшего Советского Союза. Учащиеся колледжа смогли услышать живые свидетельства участницы боевых действий. Сегодня в Гомельской области живут около полусотни врачей и медсестер, для которых слово «Афганистан» связано с тяжелыми воспоминаниями.