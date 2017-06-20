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Александр Лукашенко дал согласие на участие в открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

20 июня 2017 19:17
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Новости Беларуси. Подготовка к значимому политическому событию в истории белорусского парламентаризма сегодня стала одной из тем доклада спикера Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко Главе государства. Ожидается, что Минск во время сессии примет представителей более полусотни государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Парламентское измерение на уровне ОБСЕ. И я хотел бы знать в подробностях, на сколько мы готовы к этому. И что я должен, то есть мой кусок работы, о котором мы договорились. Вы создали комиссию, вы должны были определить мое участие в этом, чтоб я мог спланировать свой рабочий график.

Из семи сотен участников – 593 депутата уже подтвердили свое участие. Самая многочисленная делегация ожидается из США. Широко будут представлены Россия, Германия, Италия, в среднем от каждой страны ожидается по 10-12 участников.

Проведение сессии Парламентской Ассамблеи в Минске – это и признание миротворческих заслуг Беларуси, и возможность продлить диалог между государствами. К тому же, страны готовят резолюции. Среди предложений официального Минска – борьба с психотропами.

Александр Лукашенко дал согласие на участие в открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ-1

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Недостаток доверия – это главная причина в том, что страны не могут обеспечить для своих людей такие базовые ценности, как мир, стабильность и благополучие. Поэтому в центре внимания этой сессии именно будут эти вопросы. Также вопросы борьбы с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, ситуация в Украине, на Ближнем Востоке будет обсуждаться.

26-я летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 5 по 9 июля. В качестве основных площадок определены административный комплекс на проспекте Победителей и «Президент-Отеле». Жить парламентарии будут в семи столичных гостиницах . Чтобы Беларусь для европейских законодателей стала ближе, запланированы экскурсии в Мир и Несвиж, покажут гостям музей Великой Отечественной войны и мемориал «Хатынь».

# Александр Лукашенко # Фотофакт # ОБСЕ

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