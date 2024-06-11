Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Белорусско-азербайджанскую повестку продолжили обсуждать и в Совете Республики. Его председатель Наталья Кочанова, приветствуя высокого гостя, подчеркнула, что наши страны связывают не просто партнерские отношения, а самые настоящие, близкие, родственные связи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск, как и Баку, главными ориентирами во внутренней и внешней политике видит благосостояние и комфортную жизнь своего народа, суверенитет и независимость и право на самоопределение, а главное, сохранение мира в регионе. Такое взаимопонимание – залог равноправного всестороннего развития, будь то торгово-экономические отношения или гуманитарная сфера.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня у нас обсуждались вопросы, с одной стороны, это все технологические, как все взять на контроль и снять те преграды, которые мешают развитию экономик, инвестиций. Если есть еще какие-то недоработки, то они должны быть оперативно устранены.

Зияд Самедзаде, руководитель рабочей группы парламента Азербайджана по межпарламентским связям с Беларусью:

Мы уверены, что у нас перспективы экономического отношения будут развиваться более динамично, более высокими темпами. Уже поставлена задача, что у нас к концу 2030 года оборот составит примерно миллиард долларов.