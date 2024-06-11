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Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

11 июня 2024 16:44
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Белорусско-азербайджанскую повестку продолжили обсуждать и в Совете Республики. Его председатель Наталья Кочанова, приветствуя высокого гостя, подчеркнула, что наши страны связывают не просто партнерские отношения, а самые настоящие, близкие, родственные связи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана-1

Минск, как и Баку, главными ориентирами во внутренней и внешней политике видит благосостояние и комфортную жизнь своего народа, суверенитет и независимость и право на самоопределение, а главное, сохранение мира в регионе. Такое взаимопонимание – залог равноправного всестороннего развития, будь то торгово-экономические отношения или гуманитарная сфера.

Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня у нас обсуждались вопросы, с одной стороны, это все технологические, как все взять на контроль и снять те преграды, которые мешают развитию экономик, инвестиций. Если есть еще какие-то недоработки, то они должны быть оперативно устранены.

Зияд Самедзаде, руководитель рабочей группы парламента Азербайджана по межпарламентским связям с Беларусью:
Мы уверены, что у нас перспективы экономического отношения будут развиваться более динамично, более высокими темпами. Уже поставлена задача, что у нас к концу 2030 года оборот составит примерно миллиард долларов.

Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана-7

В ходе встречи председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси и Сагиба Гафарова договорились о дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества на различных площадках. В первую очередь в интересах экономики двух стран унификации законодательства и активизации бизнес-контактов.

# Беларусь-Азербайджан # Михаил Русый

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