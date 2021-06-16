Прямой эфир

Телефонный разговор Головченко с Мишустиным. О чём говорили главы правительств Беларуси и России 16 июня?

16 июня 2021 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вечером 16 июня состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы правительств Беларуси и России обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий.

Также был обсужден ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Михаил Мишустин

Другие новости рубрики

Все новости
«Всё это прикрывается красивыми словами». МИД Беларуси призывает Запад решить разногласия путём диалога
16 июня 2021 17:03

«Всё это прикрывается красивыми словами». МИД Беларуси призывает Запад решить разногласия путём диалога

Назначен новый руководитель Шкловского района
16 июня 2021 07:47

Назначен новый руководитель Шкловского района

Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента
15 июня 2021 16:53

Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента