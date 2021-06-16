Телефонный разговор Головченко с Мишустиным. О чём говорили главы правительств Беларуси и России 16 июня?

Вечером 16 июня состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы правительств Беларуси и России обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий.