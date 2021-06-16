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«Всё это прикрывается красивыми словами». МИД Беларуси призывает Запад решить разногласия путём диалога

16 июня 2021 17:03
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Новости Беларуси. Байден совершает европейское турне. Накануне он принял участие в ряде крупных международных встреч, в повестку которых вошел и «белорусский вопрос», как называет его коллективный Запад. Ничего нового для нас не прозвучало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё это прикрывается красивыми словами». МИД Беларуси призывает Запад решить разногласия путём диалога-1

Вместе с тем Беларусь по-прежнему рассчитывает на решение разногласий путем диалога. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя упоминание нашей страны в итоговых документах саммитов США – ЕС, G7 и НАТО.

«Всё это прикрывается красивыми словами». МИД Беларуси призывает Запад решить разногласия путём диалога-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Мы видим попытки оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели. Все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна.

# Международная политика # Анатолий Глаз # Джо Байден # Фотофакт

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