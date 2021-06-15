Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента

Новости Беларуси. 15 июня глава государства подписал указ об освобождении Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Согласен с твоей новой страницей в жизни». Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой об отставке

В конце прошлой недели во время рабочей встречи Александр Лукашенко принял его рапорт с просьбой об отставке.