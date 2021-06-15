Прямой эфир

Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента

15 июня 2021 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 июня глава государства подписал указ об освобождении Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента-1

«Согласен с твоей новой страницей в жизни». Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой об отставке

В конце прошлой недели во время рабочей встречи Александр Лукашенко принял его рапорт с просьбой об отставке.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Виктор Шейман # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лазуткин: как связаны крики польского мальчика в Европарламенте и наше возможное будущее?
15 июня 2021 16:31

Андрей Лазуткин: как связаны крики польского мальчика в Европарламенте и наше возможное будущее?

Председатель СК рассказал, как на самом деле велись переговоры об освобождении польских активисток
14 июня 2021 22:18

Председатель СК рассказал, как на самом деле велись переговоры об освобождении польских активисток

«Это женщина, политик». Вот «политическая загадка», которую Протасевич вспомнил на брифинге МИД
14 июня 2021 20:35

«Это женщина, политик». Вот «политическая загадка», которую Протасевич вспомнил на брифинге МИД