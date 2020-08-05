Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог

Новости Беларуси. «Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог». Такое мнение высказала Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания. Что думают об этом другие гости программы «В обстановке мира» на СТВ, читайте в нашем материале.





Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Что такое 1994 год? Хаос, страна на перепутье, страны нет. Сегодня у нас есть страна, дееспособная власть, работает промышленность, развита социальная сфера. Значит, речь должна идти о том, как совершенствовать, в том числе в конституционном плане, наши достижения. Разделение властей, выборная система... Будут мощные партии. Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог. Это всё должно вызреть. С нашим Президентом эти вопросы будут вынесены на всенародный референдум. Любые их (альтернативных кандидатов) аргументы бледны на фоне нашей белорусской действительности.



