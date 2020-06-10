Лидия Ермошина: думаю, международных наблюдателей пригласят по завершению регистрации кандидатов в Президенты

Новости Беларуси. Президент поручил проверить причины увольнений людей в частных фирмах. Об этом глава государства заявил на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент поручил проверить причины увольнений людей в частных фирмах. Об этом глава государства заявил на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко попросил главу Администрации, председателя Совета Республики и Управляющего делами Президента взять этот вопрос на контроль и выработать систему проверок частных компаний.
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Увольнения в последние недели связаны с перипетиями в ходе избирательной кампании.
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Александр Лукашенко также поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании.
Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.
Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании
Что касается избирательной кампании, cейчас продолжается сбор подписей в поддержку будущих кандидатов. Впереди важнейший этап – агитация. А вот международных наблюдателей на выборы Беларусь пригласит после регистрации кандидатов в Президенты.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами. Это БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершению процесса регистрации кандидатов в Президенты. Надеюсь, к этому моменту у нас действительно реально улучшится наша эпидемиологическая обстановка.
Обсуждали на совещании во Дворце Независимости и работу информационного центра, который обычно создается в день выборов на площадке Дворца Республики.