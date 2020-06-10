Лидия Ермошина: думаю, международных наблюдателей пригласят по завершению регистрации кандидатов в Президенты

Новости Беларуси. Президент поручил проверить причины увольнений людей в частных фирмах. Об этом глава государства заявил на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увольнения в последние недели связаны с перипетиями в ходе избирательной кампании.

Александр Лукашенко попросил главу Администрации, председателя Совета Республики и Управляющего делами Президента взять этот вопрос на контроль и выработать систему проверок частных компаний.

Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.

Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании

Что касается избирательной кампании, cейчас продолжается сбор подписей в поддержку будущих кандидатов. Впереди важнейший этап – агитация. А вот международных наблюдателей на выборы Беларусь пригласит после регистрации кандидатов в Президенты.