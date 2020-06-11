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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Си Цзиньпином

11 июня 2020 16:49
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Новости Беларуси. 11 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Си Цзиньпином-1

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, а также вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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