Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Си Цзиньпином

Новости Беларуси. 11 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, а также вопросы взаимодействия в условиях пандемии.