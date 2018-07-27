Беларусь: для развития интеграции в ЕАЭС необходимо снять все барьеры

Новости Беларуси. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза на общем рынке газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позицию нашей страны озвучил Андрей Кобяков на прошедшем 27 июля в Санкт-Петербурге заседании Евразийского межправительственного совета. Как отметил белорусский премьер, страны союза в 2018 году движутся по траектории устойчивого экономического роста. Растет ВВП, есть хорошая динамика в промышленности и АПК, увеличился товарооборот.