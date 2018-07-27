Прямой эфир

Беларусь: для развития интеграции в ЕАЭС необходимо снять все барьеры

27 июля 2018 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза на общем рынке газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позицию нашей страны озвучил Андрей Кобяков на прошедшем 27 июля в Санкт-Петербурге заседании Евразийского межправительственного совета. Как отметил белорусский премьер, страны союза в 2018 году движутся по траектории устойчивого экономического роста. Растет ВВП, есть хорошая динамика в промышленности и АПК, увеличился товарооборот.

Беларусь: для развития интеграции в ЕАЭС необходимо снять все барьеры-1

Для развития интеграции необходимо снять все барьеры и ограничения, уверена белорусская сторона.

Встреча в Санкт-Петербурге уже вторая в 2018. В начале года главы государств ЕАЭС встречались в Алма-Аты. К этому времени вопросов накопилось немало. В повестку сегодняшнего заседания были включены около двух десятков важнейших для союза пунктов. Среди них – создание единой системы транзита грузов, развитие цифровой экономики и другие.

# ЕАЭС # Экономика # Андрей Кобяков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Некоторым позициям были присвоены Saga Royal». Репортаж с единственного в Беларуси племзавода норки
27 июля 2018 17:21

«Некоторым позициям были присвоены Saga Royal». Репортаж с единственного в Беларуси племзавода норки

Новости экономики за 27.07.2018
27 июля 2018 17:20

Новости экономики за 27.07.2018

Как изменения в Налоговом кодексе отразятся на ценах на бензин
27 июля 2018 17:20

Как изменения в Налоговом кодексе отразятся на ценах на бензин