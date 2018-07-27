Андрей Кобяков проведёт ряд встреч в рамках межправительственного саммита в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Формирование общего рынка газа, а также создание единой системы транзита товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 июля в Санкт-Петербурге состоится заседание Евразийского межправительственного совета. В нём примут участие главы правительств Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Среди важнейших для экономического союза тем также зачисление и распределения таможенных пошлин, цифровая трансформация ЕАЭС, взаимодействие в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации. Ожидается, что в рамках межправительственного саммита премьер-министр Беларуси проведёт ряд двусторонних встреч.