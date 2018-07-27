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Заседание Евразийского межправсовета в Санкт-Петербурге. Какие темы обсудят?

27 июля 2018 07:52
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Новости Беларуси. Вопросы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России в поле зрения премьеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Евразийского межправсовета в Санкт-Петербурге. Какие темы обсудят?-1

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев провели переговоры в Санкт-Петербурге. Среди поднятых тем – промышленность, энергетика, АПК, кооперация в производстве. Встреча политиков предварила открытие заседания Евразийского межправительственного совета. К обсуждению премьер-министров стран объединения подготовлено около 20 вопросов.

Заседание Евразийского межправсовета в Санкт-Петербурге. Какие темы обсудят?-4

Участники обсудят формирование общего рынка газа, а также создание единой системы транзита товаров. Среди важнейших для экономического союза тем - зачисление и распределение таможенных пошлин, цифровая трансформация, взаимодействие в сферах энергетики и транспорта.

# Евразийский союз # Фотофакт

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