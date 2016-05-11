Технологии Беларуси и ресурсы Туркменистана: президенты стран обсудили в Минске взаимовыгодное сотрудничество

Новости Беларуси. От политики и экономики до образования и культуры. Сегодня в Минске состоялись переговоры президентов Беларуси и Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в нашу страну с официальным двухдневным визитом. В беседе главы государств затронули немало тем. Это и дальнейшее углубление политического диалога, и взаимные шаги по наращиванию товарооборота, в том числе за счет расширения партнерских связей между бизнес-сообществами. Ярким примером сотрудничества по-прежнему остается возведение белорусскими специалистами Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Но есть уже и новые идеи. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о новых точках соприкосновения сторон.

Национальный аэропорт «Минск» Гурбангулы Бердымухамедов видит не впервые. На белорусскую землю он ступал еще будучи первым вице-премьером Туркменистана 10 лет назад, в 2006-м. А затем несколько раз прилетал уже в должности Президента – и зимой, и осенью. В этом году Минск встретил лидера Туркменистана приветливым майским солнышком.

После официальных протокольных приветствий Гурбангулы Бердымухамедов пообщался немного с туркменскими студентами, они обучаются в белорусских вузах, и направился во Дворец Независимости.

За протокольным церемониалом скрывается большая дружба двух лидеров. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов хорошо и долго знакомы друг с другом. Взаимными визитами по очередности обмениваются каждый год.

Как следствие таких частых встреч, в Туркменистане сегодня совместно с Беларусью реализуется около десяти проектов. Более того, огромное поле возможностей по новым направлениям.

Переговоры фактически начинаются уже в фойе. Президенты живо обсуждают что-то, не дожидаясь официального старта консультаций. Туркменский лидер поглядывает по сторонам – на картины в фойе Дворца Независимости. Это все в основном подарки от президентов разных стран. Полотна не прячут, а выставляют напоказ, чтобы искусством могли насладиться гости Дворца.

А вот и полотно, подаренное в 2014-м году, когда Бердымухамедов впервые был в новом Дворце Независимости. Туркменский Президент большой любитель ахалтекинских скакунов. В этот раз в жаркий Туркменистан увезет лошадок с белорусским колоритом — зимний пейзаж.

Встреча президентов один на один, как и два года назад, проходит в Белом каминном зале, очень напоминающем своими цветами белый город Ашхабад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад вас встретить в очередной раз в Беларуси, в Минске. Я очень надеюсь, что в близком вам уже Минске. Я рад всегда бывать на вашей земле, в вашем прекрасном белокрылом, можно сказать, городе. Всегда с удовольствием посещаю этот город и всегда нахожу там что-то новое для себя. Мы пытаемся в Беларуси внедрить все то лучшее, что вы делаете в Ашхабаде. Мы потихонечку начинаем заимствовать у вас все лучшее. Но вы согласились в свое время, вы были не против, чтобы мы учились всему лучшему. В то же время мы готовы и делимся с вами тем передовым опытом, который накоплен у нас и в котором нуждается ваша прекрасная страна, ваша республика. Я очень рад, что вы приехали сегодня. Время в мире непростое. Естественно, мы те государства, которые зависят от мировой конъюнктуры – кто больше, кто меньше, но зависим. Да и нет сегодня, наверное, в мире государств, которые бы не зависели от них. Конечно, на нас это отражается. И на нас, и на вас, и на наших торгово-экономических отношениях. Поэтому очень важно, что мы, в этот момент встречаясь, имеем возможность обсудить ситуацию в мире, и как она влияет на белорусско-туркменские отношения.

Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

Я хотел бы упомянуть и опять-таки выразить вам очень большую благодарность за то, что вы приняли наше приглашение. То есть участвовали в нашем международном форуме, который был посвящен нашему юбилею – 20-летию нейтрального статуса Туркменистана. Потому что ваше выступление, ваше мнение в действительности сегодня является актуальным, я бы сказал, для мирового сообщества.

Символом экономического сотрудничества Беларуси и Туркменистана может считаться Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Это фабрика по добыче калийных удобрений стоимостью более миллиарда долларов. «Белгорхимпром» планирует сдать под ключ комбинат в 2017-м. Проект для Туркменистана носит особое значение. Страна выбрала курс на индустриализацию. Комбинат – одна из первых таких ласточек. А для Беларуси самый крупный экспортный проект. Его иногда называют вторым «Беларуськалием». Но направлений для сотрудничества гораздо больше.

Евгений Горин, СТВ:

Беларусь – страна центрально-европейская. Туркменистан – центрально-азиатская. То есть каждая в своем регионе занимают стратегическое геоположение. При этом наши экономики могут успешно дополнять друг друга, а не конкурировать.

У Беларуси есть технологии, а у Туркменистана – ресурсы. По запасам газа он на втором месте после России среди постсоветских стран. Есть хорошие перспективы в машиностроении — отечественная техника готова к климатическим условиям азиатской страны, – металлургии, химической промышленности, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и даже высоких технологиях. Беларусь сегодня одна из лидеров СНГ по предоставлению IT-услуг. Много туркменских специалистов получают знания в белорусских вузах.

Правда, товарооборот в этом году значительно замедлился – во всем мире спад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Взаимовыгодная торговля является основой белорусско-туркменских отношений. В этой связи нас, безусловно, беспокоит падение двустороннего товарооборота, которое наблюдалось последние два года. Конечно, для этого есть объективные причины, однако мы должны предпринять все необходимые шаги для исправления данной ситуации, включая поиск новых форм и методов работы, на чем мы сегодня и сконцентрировали во время переговоров наше внимание.

По итогам первых месяцев этого года мы наблюдаем позитивную динамику торговли. Товарооборот увеличился почти на 75%, однако и это не должно нас успокаивать. Поэтому в ходе переговоров мы наметили новые перспективы и обозначили конкретные проекты взаимного сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и науки. Обе стороны согласились с тем, что потенциал нашего партнерства значительно выше. Беларусь готова участвовать в модернизации экономики Туркменистана путем поставок современной сельхозтехники, автомобильной, пассажирской. В контексте развития транзитно-транспортной инфраструктуры нам есть что предложить туркменским партнерам в сфере дорожного строительства, проектирования, модернизации дорог, газо- и трубопроводов, строительства энергетических объектов.

Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

В лице Республики Беларусь мы имеем давнего, надежного и ответственного партнера. Показательным примером реализации совместного потенциала является строительство в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений мощностью до одного миллиона 400 тысяч тонн продукции в год. Этот объект, как было уже упомянуто, должен быть введен в конце марта 2017 года. Мы также договорились наращивать партнерство в промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающих отраслях, текстильной промышленности, строительстве и по ряду других направлений.

По программе индустриализации Туркменистана идет строительство разных объектов общей стоимостью более 50 миллиардов долларов. Естественно, Беларусь могла бы шире принять в ней участие – от создания высокотехнологичных производств до сферы строительства. По итогам переговоров подписан объемный портфель из нескольких документов – от упрощения налогообложения в работе торговых домов двух стран до сотрудничества в целых сферах экономики.

После подписания президенты направились к аллее из деревьев, посаженных иностранными главами государств. Теперь у Дворца Независимости будет расти саженец от туркменского лидера.

На площади Победы, несмотря на проливной дождь, туркменский лидер почтил память павших в Великой Отечественной. Дед Президента воевал на фронте. И был ранен. Так что для Гурбангулы Бердымухамедова это не просто протокольная церемония.

А завтра в Минске при участии глав государств откроется новое посольство Туркменистана.