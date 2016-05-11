От поставок троллейбусов до совместных предприятий: что обсуждают в Дели белорусские парламентарии

Новости Беларуси. Белорусскую инициативу установить между ЕАЭС и Индией режим свободной торговли озвучили сегодня в Дели. Парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики сейчас находится с визитом в этой стране. И сегодня состоялись встречи Михаила Мясниковича с Президентом Индии и председателем верхней палаты индийского парламента. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать в будущем.

Белорусские парламентарии прилетели в Дели в самый жаркий месяц – днем температура под сорок. Но разулась делегация вовсе не из-за погоды – в знак уважения традиции при входе в мемориальный комплекс «Раджхат» – самый значимый для жителей Индии, место захоронения «отца нации» Махатмы Ганди.

После – встреча с Президентом Индии Пранабом Мукерджи. Кстати, лидер южноазиатской страны посещал Беларусь в июне прошлого года. Но сегодня разговор был, скорее, о будущем. Михаил Мясникович озвучил белорусскую инициативу установить между ЕАЭС и Индией режим свободной торговли. Экономическая, научно-техническая сферы, образование и промышленность – не полный перечень, который должен помочь нашим странам к 2018-му году выйти на товарооборот в миллиард долларов. Это почти вдвое больше, чем сегодня, и такой потенциал у Беларуси и Индии есть, по мнению и политиков, и экономистов.

Рам Упендра Дас, экономический аналитик (Индия):

У наших стран есть огромный потенциал для улучшения торговых, инвестиционных отношений, сотрудничества в сфере образования, фармацевтики и IT. И, на мой взгляд, политические контакты между парламентариями, лидерами обоих стран и экономический результат однозначно связаны. Потому что, когда проходят визиты на таком высоком уровне, бизнесмены видят, что у них есть своего рода гарантии, что позитивные прогнозы видят и на верхах.

О позитивных прогнозах белорусские парламентарии во главе с Михаилом Мясниковичем сегодня говорили и с председателем верхней палаты индийского парламента. Сотрудничество должно быть многоплановым и оправдывать уже установившийся высокий уровень доверия между нашими странами.

Поэтому в отношениях с Индией Беларусь делает ставку не только на проверенную «классику» вроде БелАЗов и калийных удобрений, но и на наведение принципиально новых для партнеров экономических мостов. Как пример – поставка троллейбусов. Индия заинтересована в запуске общественного электротранспорта, а Беларусь предлагает еще и проложить сети для рогатых машин. Пока речь о старте проекта в городе Индор, но и жители Дели, особенно те, кто ценят все экологичное, были бы не против сказать «Поехали!» новшеству на дорогах.

Джоти Сикхан, житель Дели (Индия):

Многие автобусы, которые ездят в Дели, уже устарели. И если ваши троллейбусы безопаснее для окружающей среды и дешевле за счет отказа от заправки, конечно, нам нужен такой транспорт.

Индия – третья экономика мира, первая по темпам роста ВВП в прошлом году – конечно, более чем привлекательный рынок, пожалуй, для любой страны. И Беларусь старается по-новому открыть государство с более чем миллиардным населением. Если раньше основным для наших стран было лишь товарное сотрудничество, сегодня это и инвестпроекты, и создание совместных компаний, и контакты не только на центральном, но и региональном уровне. Множество ингредиентов, как в индийских приправах, чтобы экономический вкус раскрылся во всех красках.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Кстати, фонтан возле индийского парламента по вечерам символично подсвечивается зеленым и красным, словно ассоциация с белорусским флагом. И это вовсе не комплимент нашей парламентской делегации – совпадение, а, может, и напоминание о возможном фонтане прибыли после заключения двусторонних контрактов. Белорусско-индийский бизнес-форум состоится в Дели уже завтра.