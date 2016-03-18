Тарифы ЖКХ, увеличение пенсионного возраста и ценообразование – Александр Лукашенко ответил на вопросы работников «Коммунарки»

Новости Беларуси. Начнем выпуск с, пожалуй, самых резонансных тем последнего времени — коммунальных тарифов и пенсионного возраста. Свою позицию по этим вопросам сегодня, посещая фабрику «Коммунарка», озвучил Президент Беларуси. По словам главы государства, решаться жилищно-коммунальные проблемы будут только в пользу людей. Что же касается пенсионного возраста, то Александр Лукашенко рассказал, что является сторонником его постепенного повышения на 3 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарифы на услуги ЖКХ: какими же они будут в ближайшее время? — вопрос, который интересует любого, кто ежемесячно сначала изучает, а потом идет оплачивать жировку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлись с секундомером и посчитали. И оказалось, когда тарифы понизились… Всем же хотелось побольше содрать с вас и с государства, с бюджета. Оказалось, что мы покрываем расходы не 30%, а 40,2%. То есть сразу ваша доля по нынешней оплате оказалась выше. За счет снижения себестоимости услуг ЖКХ, коммунальщиков наших, за счет их снижения мы к концу года будем покрывать 50% стоимости услуг. То есть не за счет увеличения и изъятия денег у вас - мы уже повысили. 5 долларов плюс еще что-то… Налоги, льготы всякие убрали. Сейчас пока 40,2%, к концу будет 50%, но не за ваш счет, а за счет коммунальщиков. Они там сократят себестоимость, затраты, но будет половина. Пока на этом остановились. А половину где возьмем? То есть к концу года вы будете половину платить, а вторую половину? Вторую половину пока мы будем датировать из бюджета. Тем, кто будет оказывать вам услуги: энергетикам за электроэнергию, водоканалу за подачу воды, газ и прочее… Вот мы должны будем платить из бюджета за тот газ, который будет подаваться вам для приготовления пищи, за теплую воду, электроэнергию и так далее. Мы бы хотели, чтобы к концу года было 50, вы платили, в будущем году – 75. Еще через 2 года – 100%. Все такие заявили, что в 2018-м году 100%. Я недавно поправил, не знаю, это слышали ли вы, видели. В 2018-м году и я хотел бы, чтобы вы платили 100% жилищно-коммунальных услуг. Но вопрос в том, будут ли у вас деньги заплатить за это. Поэтому давайте 18-й год оставим, доживем до 2018-го года, а там посмотрим, сколько вы будете платить. Пока будет тот уровень тарифов, который вы сейчас имеете. Вот мы немного там подчистили, убрали то, что вам излишне написали в жировках. Это ваш уровень.

Рассматривается возможность ввести в Беларуси институт хаус-мастера. Это когда за домом следит универсальный специалист — одновременно и сантехник, и электрик, и плотник. Такая практика давно распространена на Западе. Еще на том же Западе умеют экономить, потому что цены на ЖКХ кусаются. Там никого не надо призвать к бережливости. Все как-то само собой получается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Минске вода из артезианских скважин – 70%. Ни в одной стране! Из-под земли берем ее. Остальное очищаем и доводим до нужных кондиций. Режим жестокий. Еще никто не сказал, что у нас массово кто-то отравился из-за воды. Хотя у нас вода с большим содержанием железа. Ее надо очищать и это не дешево. Эту водичку, которую вы кран открыли, и она у вас течет, пока вы зубы почистили, умылись, посуду помыли, никто же не экономит. Потому что она ничего не стоит. Часто мы смеемся над западниками: они в раковине затыкают дырку, наливают теплой воды и посуду моют. Мы с них все время смеялись. А почему? Потому что там цена высокая. Поэтому к концу года мы на 50% выйдем. Будет экономика работать, будет у нас лучше, будет у вас в кармане что-то – будем двигаться. Экономить люди начнут только тогда, когда это будет стоить что-то. А если на человека куб воды 2 тысячи – кто будет экономить? Но пока мы договорились, что она будет стоить столько. Мы сделаем так, как лучше для людей. Это я вам твердо обещают. Если будет невозможно, я вам скажу об этом. Разложу все эти цифры, показатели. Все равно я буду на вашей стороне.

Документ по увеличению пенсионного возраста все еще в работе. Недавно главе государства были представлены 3 возможных варианта. Какой окажется окончательным — вопрос времени. Но сегодня Александр Лукашенко поделился своими мыслями на этот счет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на 3 года, но каждый год по половинке. Не обидеть людей. Ну, полгода вы проработаете? Будет вам 55, вам полгода поработать. Большая трагедия? Не большая. И вот так вот мы спокойно где-то за 6-7 лет сможем проглотить эти три года. Зарплата у людей невысокая. И она не растет по стране так, как бы нам хотелось. Наоборот, застыла. А пенсионный фонд, деньги, мешок пенсионный, формируется с вашей зарплаты. Вы отчисляете деньги на пенсию. Пока вы работаете, вы кормите своих родителей. Сейчас вы уйдете на пенсию - дети будут кормить вас. Солидарная система распределительного характера. Вот эта вот система у нас есть. И коль не растет зарплата, а цены все-таки движутся, таким образом, пусть на полпроцента, на процент жизненный уровень падает. Что, мы пенсионеров нищими оставим? Нет. В пенсионном фонде денег не увеличивается. Вот в этом месяце я вынужден в пенсионный фонд направить из бюджета триллион рублей. Так продолжаться не может. Это я забираю деньги у бюджетников. Пенсионерам отдаю. Но их же не бросишь. Встает вопрос: что делать? Уменьшать пенсии. А где вы видели, чтобы пенсии уменьшали? Нельзя обижать людей, поэтому мы на это пойти не можем. И поскольку средств не хватает столько, сколько нам надо, чтобы увеличивать пенсию, приходится идти на это. Но и не это главное. Вот для меня, как отца, как вы, как родителей, важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали. Мы должны переварить эти проблемы сами.

В Беларуси будут не только готовить высококлассных специалистов, но и создавать рабочие места для них.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На примере вашей «Коммунарки» видно, что, несмотря на модернизацию, мы, тем не менее, создали здесь 120 рабочих мест. Поэтому опасений в этом плане быть не может. Государство свой путь пройдет. Вы знаете, что мной принято решение в этом году – расписано, сколько кому – создать 50 тысяч рабочих мест. У нас столько безработных нет. Это хорошо. А что «плохо» с точки зрения человека – надо привыкать к конкуренции. Без работы никто не останется. Сегодня у нас больше 7-ми тысяч рабочих мест вакантных в Минске, пожалуйста. У нас столько безработных нет, сколько рабочих мест. Но все хотят работать на «Коммунарке», а на «Коммунарку» не каждого возьмут. Вы уже там поштучно выбираете: вам нужен порядочный, честный, умелый человек. Вот и вся правда о рабочих местах. Мы будем создавать рабочие места для хороших специалистов, специалистов завтрашнего дня. И к этому надо готовить наших детей. Ну, а людей, которые 20-30 лет уже отработали, мы в обиду не дадим.

Вопрос об инфляции и росте цен прозвучал от экономиста «Коммунарки».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам публично и откровенного говорю, что контроль за ценообразованием мы сохраним. Мы создали очень мощную систему контроля за ценообразованием. При том цивилизованную, как во всех странах Запада и в России. Антимонопольное законодательство есть. Антимонопольное ведомство передано в Минторг – и пусть контролирует. Поэтому вы за это не переживайте.