Александр Лукашенко: Деловые партнеры ценят Беларусь за честность

Новости Беларуси. Деловые партнеры ценят Беларусь за честность. Об этом 17 марта заявил глава государства на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию. В 2015 году при участии капитала этого банка в нашей стране одобрены и подписаны договоренности на общую сумму около 114 млн евро. Это проекты по кредитованию малого и среднего бизнеса, программы по модернизации, реконструкции автомагистрали и не только.

Сотрудничеству Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития не один год. И диалог постоянно развивается. Вот и 17 марта с визитом вице-президент этой международной финансовой организации. Пусть в должность Алан Пию вступил только в прошлом месяце, к Европейскому банку присоединился еще в начале 90-ых. Долгое время работал со странами Центральной Европы. На протяжении нескольких лет был управляющим директором по России. Поэтому с нашим регионом знаком. Сегодня банк настроен на расширение своего присутствия в Беларуси. «За» выступает и наша страна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы более открыто начали разговаривать с Европой, Западной Европой, с Евросоюзом. Наверное, это хороший сигнал, хороший фактор и для нас, и для вас. Поэтому есть возможность наращивать наше сотрудничество. Я хочу вас заверить в том, что мы никогда не обещали вам то, чего мы не можем сделать. И не будем это делать впредь. Наша страна существует как суверенная и независимая два десятка лет. И мы этой политики придерживались в самые тяжелые времена. И я вижу, что мы правильно поступаем. Нас ценят наши партнеры именно за это. И я еще раз гарантирую вам, что мы будем очень честно вести себя как партнеры. Но вы должны понимать, что мы не пойдем на проекты, которые неприбыльные и не приносят пользу государству. Нас народ избрал для того, чтобы защищать интересы государства. Но мы абсолютно не против частного бизнеса, ответственного бизнеса, который радеет за государство.

Европейскому банку реконструкции и развития без малого четверть века. Причем тогда не раз отмечалось: построить он должен новую эпоху для поддержки рыночной экономики.

Двусторонний диалог Беларуси и этой международной финансовой организации из года в год выходит на новый уровень. Еще в феврале 2015 года состоялся первый в истории визит главы Европейского банка в нашу страну. Тогда активизировали сотрудничество с государственным сектором. Речь здесь идет о проекте предприватизации белорусского банка.

Цифры двустороннего взаимодействия известны. Взять, к примеру, картину на сентябрь 2014 года. Банк выделил полтора миллиарда евро. Уже к июню 2015 года эта цифра возросла.

Алан Пию, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития по вопросам политики и партнерства:

За последние несколько лет мы сделали очень много в Беларуси. Причем работа была проделана во всех городах вашей страны. Сегодня Европейский банк плотно сотрудничает с белорусскими компаниями и Правительством. И между нами уже установилась высокая степень доверия.

Благодаря развитию взвешенного диалога между белорусским Правительством и Европейским банком объем инвестиций стал рекордным. За период с 2011 по 2015 годы банк профинансировал около 53% от общего объема инвестиций за все время сотрудничества. Отдача идет конкретным инфраструктурным проектам. Медицина, экология, энергетика. Беларусь – хорошая площадка для инвестирования. Да и ценят Синеокую деловые партнеры за честность.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

С 1992 года ЕБРР проинвестировал 1,8 млрд долларов в Республику Беларусь в различные проекты. В то же время по прежнему мандату это были проекты, связанные в первую очередь с частным сектором. А, как мы знаем, у нас очень большие финансовые потребности в кредитовании, в долгосрочном, есть и у государственного сектора, в том числе нефтехимические предприятия Беларуси.

Это мебельное предприятие – яркий пример сотрудничества Беларуси и Европейского банка. Сегодня о заводе знают не только у нас, но и за пределами Синеокой. Продукция экспортируется в страны Евросоюза и на быстро развивающийся рынок России. Всего почти четыре десятка стран мира. В свое время инвестиции в такое производство поступили от Европейского банка реконструкции и развития.

Витаутас Сланкаускас, заместитель директора мебельного завода:

Полученные деньги были направлены на закупку оборудования и строительство здания. Это значит, что Европейский банк доверяет Беларуси, белорусскому рынку.

Выделяемые Беларуси ресурсы банка направляются еще и на развитие малого и среднего бизнеса.

Рудольф Путц, глава программы по поддержке торгового финансирования ЕБРР:

В этом году мы продолжим программы по кредитным линиям в рамках работы с Беларусью. Продолжим стимулирование предприятий частного сектора, это малый бизнес, средний бизнес. Если говорить о торговом финансировании, мы нацелены на развитие местной экономики. В частности, импортные и экспортные операции по технике, оборудованию для развития местного рынка.

На слуху и другие крупные инвестиционные проекты в частном секторе: текстильное предприятие, деревообрабатывающее, производство напитков. Наша страна открыта для инвесторов. Ведь это и новые рабочие места, и новые технологии. Вот только взамен от инвестора должна быть искренняя заинтересованность.

Европейский банк реконструкции и развития принимает участие в финансировании белорусско-швейцарского проекта по производству электропоездов. Электрички сегодня курсируют по всей Беларуси. Всего 16 поездов. Уже весной 2016 года еще два прототипных семивагонных поезда передадут в эксплуатацию железной дороги.

Инвестиционные проекты реализуются и в государственном секторе. По развитию систем водоснабжения и водоочистки в Витебске, Слониме и Барановичах. Сотрудничество налажено в дорожном строительстве. Сегодня Европейский банк готов принять участие в реконструкции дороги М10. Этот международный транспортный маршрут – кратчайшая связь стран Евросоюза, Беларуси и России. Говорят стороны и о перспективах. Ведь рейтинг эффективности у всех проектов действительно высокий. Да и инвестиционная привлекательность Беларуси только возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.