Александр Лукашенко 18 марта посетил фабрику «Коммунарка» в Минске

Новости Беларуси. К возможным вариантам повышения пенсионного возраста и жилищно-коммунальным тарифам мы еще вернемся. А сейчас непосредственно к теме посещения главой государства фабрики «Коммунарка», где Александр Лукашенко ознакомился с ходом модернизации предприятия.

За последние годы здесь установлено современное оборудование. Новые линии позволяют выпускать сладости самого высокого качества. Как следствие, продукция занимает достойное место на отечественных и зарубежных прилавках. Подробности в материале корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вкусные «бонусы» для своих работников на «Коммунарке» поставили на конвейер. К праздникам – премии, к юбилеям – подарки, молодым родителям – дополнительные выплаты, детям – путёвки в санаторий, а работникам в уважаемом возрасте – поощрительные пенсии.

Елена Хаменко, оператор производства пищевой продукции:

Пришла сюда девчонкой в 17 лет, сейчас мне за 50. Теперешние условия несравнимы ни с чем. Новое оборудование. Новые сорта, объемы.

А ещё три года назад «социальный пакет» был мизерным, цеха – старыми, а само предприятие – поставлено на конвейер медленного банкротства.

Спасительный рецепт для известной конфетной фабрики вовремя предложил Президент. От заграничного акционера отказались, предприятие национализировали, производство модернизировали. Сегодня Александр Лукашенко докладывают, насколько такие меры подсластили жизнь «Коммунарке».

Иван Данченко, генеральный директор предприятия:

Сделан новый шоколадный цех. То есть в сердце фабрики поставлены четыре новых современных линий. Вы когда приезжали, на фабрике была одна. Убрали аммиак из центра Минска. Все работает сейчас на чиллерах, на промышленных кондиционерах.

Кондитерская отрасль Беларуси очень сладкая для акционеров и частных инвесторов. Но они пытаются диктовать свои условия игры. Например, коммерсанты из Бреста хотят беспроцентных кредитов, из Ивенца – не желают дальше модернизироваться. У Президента по этому поводу чёткая позиция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если эти предприятия были государственные, а потом кто-то их там сбагрил, значит точно так, как с «Коммунаркой» – возвращайте государству, отдавайте ему. Интересы людей прежде всего. Людям надо работать, получать заработную плату, кормить семью.

Сейчас на коммунарке средняя зарплата более 7 миллионов. Второе дыхание открылось с началом модернизации. Износ оборудования уменьшился вдвое, а производительность увеличилась на 2 тысячи тонн конфет в год.

Иван Данченко, генеральный директор предприятия:

Поставили современное технологическое оборудование, которое нам позволяет сегодня контролировать конкурировать с ведущими мировыми производителями. Конечно, наша цель – увеличение продаж и доли рынка, особенно внутреннего.

Белорусский покупатель съедает две из трёх конфет, выпускаемых «Коммунаркой».

В развитие предприятия вложили около 540 миллиардов рублей. И теперь у фабрики с более чем столетней историей современное лицо. Новые линии увеличили производительность в пять раз, а трудовой коллектив сохранили. Бережно и рационально, по государственному будут подходить ко всем пищевым предприятиям страны. Это безопасность государства и здоровье людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что должно быть всегда в руках государства, если оно ответственное государство, это то, что обеспечивает человеку жизнь, прежде всего, продукты питания. Я отношу туда и «Коммунарку». Еще можно на два это умножить, потому что конфеты – это наши дети. Мы сохранили качество. Пусть наша продукция будет стоить немножко дороже, но люди поймут, что это качественный продукт. Мое было принято решение – сохранить государственный стандарт, ГОСТы. И мы по всем направлениям сохранили. Продукты питания белорусские вне конкуренции в мире.

Предприятие расширяет фирменную торговлю и готово занять пустующие торговые площади в столице. Президент даёт на это согласие – пусть работают. В том числе по диверсификации заграничных продаж. Сейчас 80 процентов экспорта уходит на российские полки. Отечественные кондитеры готовы выполнить вкусовые запросы жителей Китая.

После модернизации любую конфету могут сделать, как слоёный пирог с любой начинкой. Ежегодно в ассортименте появляются по 20-30 новых названий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из предприятия пытались выкачать максимум. И к этому времени оно бы уже не существовало. Ту модернизацию, которую вы провели, ни один частник не проводил бы. На том, что есть, убивали бы, деньги – в карман, деньги вывезли, все бросили.

«Съесть» бренды страны нечестным акционерам государство не позволит. Но и сами белорусы должны шевелиться. Пример – та же «Коммунарка». Сюда берут только профессионалов и ответственных людей. С порядка в цехах начинается благополучие всей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы поспокойнее реагируйте, когда я очень жестко подхожу со своими требованиями к отдельным чиновникам, бизнесменам и трудовым коллективам. Поверьте, я не кровожадный. Но страну легко упустить из рук, а потом все это собрать будет или очень дорого, или невозможно. Пример хотите? Поверните голову и на юге вы увидите этот пример. Богатейшая страна, 40 миллионов человек. Где она? Поэтому должны быть порядок и ответственность.

Но пока «всё в шоколаде» не скажешь ни о Коммунарке, ни об экономике. Сказываются проблемы у основных партнёров. Нам вместе надо учиться новым подходам в работе и искать новые рецепты.

Свой рецепт полезного шоколада «Коммунарке» предложил Президент. И сегодня презентовали эту сладость без вредных компонентов сахара. Первыми на вкус «Президента» Александр Лукашенко дал попробовать телеоператорам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Угощаю я первый раз, первым шоколадом, потому что причастен к изготовлению.

Шоколад я уже подарил руководству России. Покупают в Швейцарии еще где-то. Я им – говорят: «Все, не надо Швейцарский, давайте белорусский». Я говорю: «Нет, мы еще лучше сделаем».