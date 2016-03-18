Александр Лукашенко: Вопросы с тарифами на жилищно-коммунальные услуги будут решаться в пользу людей

Новости Беларуси. Вопросы с тарифами на жилищно-коммунальные услуги будут решаться в пользу людей. 18 марта это заявил Президент Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом фабрики «Коммунарка». Глава государства больше часа отвечал на наиболее злободневные вопросы, волнующие белорусское общество. Один из них касался результатов недавней проверки реальной стоимости услуг ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлись с секундомером и посчитали. И оказалось, когда тарифы понизились… Всем же хотелось побольше содрать с вас и с государства, с бюджета. Оказалось, что мы покрываем расходы не 30%, а 40,2%. То есть сразу ваша доля по нынешней оплате оказалась выше. За счет снижения себестоимости услуг ЖКХ, коммунальщиков наших, за счет их снижения мы к концу года будем покрывать 50% стоимости услуг. То есть не за счет увеличения и изъятия денег у вас - мы уже повысили. 5 долларов плюс еще что-то… Налоги, льготы всякие убрали. Сейчас пока 40,2%, к концу будет 50%, но не за ваш счет, а за счет коммунальщиков. Они там сократят себестоимость, затраты, но будет половина. Пока на этом остановились. А половину где возьмем? То есть к концу года вы будете половину платить, а вторую половину? Вторую половину пока мы будем датировать из бюджета. Тем, кто будет оказывать вам услуги: энергетикам за электроэнергию, водоканалу за подачу воды, газ и прочее… Вот мы должны будем платить из бюджета за тот газ, который будет подаваться вам для приготовления пищи, за теплую воду, электроэнергию и так далее. Мы бы хотели, чтобы к концу года было 50, вы платили, в будущем году – 75. Еще через 2 года – 100%. Все такие заявили, что в 18-м году 100%. Я недавно поправил, не знаю, это слышали ли вы, видели. В 18-м году и я хотел бы, чтобы вы платили 100% жилищно-коммунальных услуг. Но вопрос в том, будут ли у вас деньги заплатить за это. Поэтому давайте 18-й год оставим, доживем до 18-го года, а там посмотрим, сколько вы будете платить. Пока будет тот уровень тарифов, который вы сейчас имеете. Вот мы немного там подчистили, убрали то, что вам излишне написали в жировках. Это ваш уровень.

18 марта в ходе общения и, отвечая на вопросы коллектива «Коммунарки», Александр Лукашенко озвучил свою позицию относительно еще одной, не менее резонансной темы этих дней - повышение пенсионного возраста.

Александр Лукашенко:

Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на три года, но каждый год по половинке. Не обидеть людей. Ну, полгода вы проработаете? Будет вам 55, вам полгода поработать. Большая трагедия? Не большая. И вот так вот мы спокойно где-то за 6-7 лет сможем проглотить эти три года. Зарплата у людей невысокая. И она не растет по стране так, как бы нам хотелось. Наоборот, застыла. А пенсионный фонд, деньги, мешок пенсионный, формируется с вашей зарплаты. Вы отчисляете деньги на пенсию. Пока вы работаете, вы кормите своих родителей. Сейчас вы уйдете на пенсию - дети будут кормить вас. Солидарная система распределительного характера. Вот эта вот система у нас есть. И коль не растет зарплата, а цены все-таки движутся, таким образом, пусть на полпроцента, на процент жизненный уровень падает. Что, мы пенсионеров нищих оставим? Нет. В пенсионном фонде денег не увеличивается. Вот в этом месяце я вынужден в пенсионный фонд направить из бюджета триллион рублей. Так продолжаться не может. Это я забираю деньги у бюджетников. Пенсионерам отдаю. Но их же не бросишь. Встает вопрос: что делать? Уменьшать пенсии. А где вы видели, чтобы пенсии уменьшали? Нельзя обижать людей, поэтому мы на это пойти не можем. И поскольку средств не хватает столько, сколько нам надо, чтобы увеличивать пенсию, приходится идти на это. Но и не это главное. Вот для меня, как отца, как вы, как родителей, важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали. Мы должны переварить эти проблемы сами.

Напомним, 18 марта глава государства ознакомился с ходом модернизации на фабрике «Коммунарка». За последние годы здесь установлено самое современное оборудование. Если в 2012-м износ производственных мощностей предприятия составлял более 70%, то сегодня он уменьшился вдвое. Новые линии позволяют выпускать сладости высокого качества. Как следствие, продукция занимает достойное место на отечественных и зарубежных прилавках.

Александр Лукашенко:

То, что должно быть всегда в руках государства, если оно ответственное государство, это то, что обеспечивает человеку жизнь, прежде всего, продукты питания. Я отношу туда и «Коммунарку». Еще можно на два это умножить, потому что конфеты – это наши дети. И ходить по миру, просить с протянутой рукой в Украине, в России или еще где-то конфеты… Мы сохранили качество. Пусть наша продукция будет стоить немножко дороже, но люди поймут, что это качественный продукт. Это не какие-то отруби, а если наполнитель какой-то или составляющая, то это орех, то это еще что-то полезное, натуральное. И этого надо придерживаться пути. Мое было принято решение – сохранить государственный стандарт, ГОСТы. И мы по всем направлениям сохранили. Продукты питания белорусские вне конкуренции в мире. У нас ни ГМО никакого здесь нет, у нас нет заразы, у нас нет гадости, у нас люди питаются нормальными продуктами питания, нормальной водой, дышат нормальный воздухом. Это для людей главное.