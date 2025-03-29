Григорий Азаренок, СТВ:

Сначала о таком далеком, забытом, отринутом, убогом, но таком знакомом. О беглой шайке и воровстве.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Пока вы тут открываете шашлычный сезон, умиляетесь непреодолимо наступающей весне, строите планы и прочее-прочее, беглые воруют. Но как? Брависсимо, ядрен батон. Есть у них там детская игрушка – парлямент. Его год назад 6 тысяч человек выбрало. Все это чудо, естественно, существует на западные гранты и подачки. Вот недавно был очередной перевод – 100 тысяч долларов. Есть у этого парлямента спикерка – мадам Брошкина-Мельникова. Так вот, взяла эта мадам и пропала. Зникла. Растворилась. Всей Польшей ищут.

Но самое смешное, пропала не одна, а с бабками. И с детьми, и с мужем заодно. Тут же прикол в чем? Убогие в КС кричали, что они идейные и работают исключительно ради перамоги. У КС никаких собственных счетов не было, поэтому западные гранты аккумулировали на счет фонда, который принадлежал как раз Анжелике Мельниковой. То есть формально это ее деньги, и делиться с кем-то она не должна. Мегаподстава.

С другой стороны, в этой среде высшим критерием успеха и жизненных достижений всегда считалось украсть западный грант. Чем эта Мельникова хуже других? А я просто напомню, что все эти люди здесь собирались руководить, править. Собственностью, предприятиями, активами, деньгами. Они собирались сидеть здесь, в настоящем парламенте. Представляете, с какой скоростью наша страна была бы распродана с молотка? А примерно как Украина.