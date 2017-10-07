«Строить и укреплять мосты – политические, экономические, гуманитарные»: как прошла церемония вручения верительных грамот Президенту Беларуси

Государства связывают не только автомобильные или железнодорожные пути – политические, торговые коммуникации важны, дабы было что везти и для чего ехать в иные страны по асфальту и «чыгунке». Дипломаты – важнейшие коммуникаторы в международных отношениях. Поэтому послы иностранных государств вручают верительные грамоты президенту, королю – первым лицам страны назначения. На торжественную аудиенцию во Дворец Независимости в Минске прибыли на этой неделе 11 глав дипломатических миссий.

В веренице подъезжающих к Дворцу Независимости представительских авто пока не определить, какую страну представляют дипломаты. Разве что посол Мали нарушает предсказуемый сценарий церемониала, привнося свой национальный колорит. Государственные флаги же на машинах послов появятся только после церемонии. С этого момента они уже де-юре будут представлять интересы своих стран.

Почему верительные грамоты? Это не только символический жест о намерениях развивать дружественные отношения, но и просьба верить тому, что будет говорить посол от имени своей страны. В этот раз лично в руки Президенту грамоты вручали 11 дипломатов из разных частей света – Африка, Южная Америка, Европа, Азия.

Пополнение в дипкорпусе весьма логично: чем больше государств направляют к нам своих дипломатов, тем выше интерес к развитию сотрудничества с нашей страной в мире. Сейчас в Минске насчитывается 52 посольства, в том числе Мальтийского ордена, а также представительства ЕС. В этом году открылось диппредставительство Нидерландов, в прошлом – Австрии и Туркменистана. Дипломатическая география расширяется постоянно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – миролюбивое, стабильное и безопасное государство. В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны. Наша страна выступила с инициативой о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии о новом Хельсинкском процессе, призванном развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евро-Атлантики и Евразии. Мы заинтересованы в том, чтобы проект «Хельсинки-2» состоялся. Убежден, что и вы, уважаемые послы, сможете внести свой вклад в создание группы государств-единомышленников по продвижению и реализации этой актуальной инициативы.

Сегодня необходимо строить и укреплять мосты – политические, экономические, гуманитарные. Искать как можно больше точек соприкосновения, которые будут объединять страны и народы.

Беларусь готова развивать сотрудничество на всех континентах. Взаимный интерес можно найти и в маленьком Джибути, которое могло бы стать воротами для наших предприятий на рынок Восточной Африки, и в южноамериканском Чили, где найдет спрос наша карьерная и сельскохозяйственная техника, и в азиатском Лаосе, где Беларусь может помочь с добычей полезных ископаемых.

Посол Молдовы на белорусской улице в Минске уже освоился. Ехать ли в Беларусь, нисколько не сомневался. Кстати, соседство посольства со стадионом «Динамо» сыграло свою роль. Дипломат и сам в прошлом футболист.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь:

Я на многих стадионах Беларуси играл в свое время: в Могилеве, в Гомеле. Реконструкция – это огромная работа, стадион будет красивый.

Я в Минске был лет 20 тому назад. Конечно, сейчас город неузнаваем. Приятно, что в Минске постоянно проходят какие-то события, много экономических форумов, визитов европейских стран. Это форумы мирового масштаба.

Не ускользнул от внимания посла и дипломатический нюанс: Президент обращение к каждой стране начал именно с Молдовы.

Виктор Сорочан:

С Президентом Лукашенко я встречался второй раз. Это человек, производящий очень сильное впечатление. У него есть такая огромная энергия, которой он заражает всех собеседников. Когда был визит президента Молдовы Игоря Додона сюда, была очень открытая теплая встреча, много советов дал Александр Григорьевич Лукашенко молодому Президенту нашему, недавно избранному.

Перенимает Молдова опыт не только аграрный и промышленный, но и политический.

Виктор Сорочан:

Должна быть форма правления президентская. Без четкой вертикали власти навести порядок в стране невозможно. Мне импонирует власть, которая сегодня есть в Беларуси. То, что выстроена власть очень четко и понятно, что власть обеспечивает жизнь стабильную, и человек знает, что если получает зарплату сегодня, то он получит ее и завтра.

За 4 месяца в нашей стране Виктор Сорочан успел объехать все регионы. Подмечает, чем наши страны могут быть друг другу полезны.

Виктор Сорочан:

Помидоры молдавские однозначно вкуснее, огурцы, может, вкуснее ваши.

Восполнить пробелы в торговле и не только. Между Минском и Кишиневом до сих пор нет прямого рейса. В то время как интерес бизнеса растет.

Виктор Сорочан:

Беларусь – пример другим, в том числе и нам, потому что сумела сохранить потенциал, накопленный за годы советской власти и реформировать это все в то, что мы видим сегодня. Я был на многих предприятия и на фермах. Нам есть с чего брать пример. Нам бы хотелось, чтобы многое из того, что есть в Беларуси, было и у нас.

Единственная женщина среди вновь представленных дипломатов – посол Швеции Кристина Юханнессон. Возобновление конструктивного диалога со скандинавским партнером – важный шаг. Для церемонии дипломат выбрала наряд синего цвета, символизирующего спокойствие. Словно в знак уверенности в укреплении отношений.

К слову, синхронный перевод послу не понадобился, Кристина Юханнессон училась в МГУ, прекрасно говорит по-русски и, кажется, всерьез настроена найти здесь общий язык.

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь:

Теперь мы смотрим вперед, пора развивать наши отношения, причем на всех уровнях.

Добро пожаловать в Беларусь! И от дипломатических разговоров – к делу!