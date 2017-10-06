Это основа для нашего взаимодействия: Министерство иностранных дел и НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Совместный план действий разработают дипломаты и ученые. 6 октября Министерство иностранных дел и Национальная академия наук подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединить усилия ведомства планируют прежде всего для решения актуальных для страны задач, например, в торгово-экономической области. Еще одно направление – гуманитарная сфера.