Предложения по законопроектам и смелые идеи: в формате открытого разговора сегодня чиновники общались с общественными организациями

Новости Беларуси. От чётких идей до конкретных шагов через открытый диалог. В Гродно помощник Президента Беларуси – главный инспектор по Гродненской области встретился с руководителями общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было подчёркнуто, что это не отчёт о проделанной работе, а разговор о проблемах и поиск их решений. Выезд в горячие точки, помощь мигрантам и беженцам, поиск людей, работа с детьми-сиротами и одинокими стариками – для этих людей не высокие материи, а ежедневный труд. И это всё – Красный Крест.

Наталья Ковалёва, командир отряда быстрого реагирования на ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Если ситуация какая-то с подтоплением, отряд выезжает на помощь тем людям, которые оказались отрезаны, привозят продукты какие-то, помогают.

Наталья Ковалёва, как и многие ее друзья, учатся в университетах, работают на предприятиях и офисах. И при этом обучены помогать, причём исключительно как добровольцы. И таких волонтёров только в рядах Гродненской областной организации Красного Креста – полторы тысячи.

Романия Скоморошко, председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Мы считаем, что волонтёрство в стране приобрело такой размах, что наверняка требуется на законодательном уровне подумать о том, как защитить волонтёров, мотивировать волонтёров. Возможно, это выльется в закон о волонтёрстве.

Формат встречи изначально был заявлен как открытый диалог. Многие проблемы находятся не в финансовой плоскости. Есть особенности организации помощи, проблемы обучения. Те, кто готов протянуть руку помощи, порой сами нуждаются в поддержке.

Здесь более десятка основных общественных организаций Гродненской области. Красный Крест, профсоюз, Белая Русь, Белорусский союз женщин – это те люди, которые работают в постоянном контакте с населением. И, конечно, их мнение, идеи и проблемы важны для страны.

С предложениями пришли на встречу все. Как продвинуть спорт в молодёжной среде, нужна ли интеграция в соцсетях, почему улицы не носят имена Олимпийских чемпионов и какую помощь необходимо оказать ветеранам.

Игорь Жук, председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»:

Я думаю, что на этом форуме мы должны обсудить целый ряд направлений по развитию общественных инициатив, по решению проблемных вопросов населения. Чтобы не только органы исполнительной власти на местах занимались разрешением этих вопросом, а наши общественные организации.

И действительно, на встрече неоднократно подчёркивали: общественные организации должны выступать посредниками между народом и властью. А ещё всегда держать руку на пульсе проблем общества и активно участвовать в общественно-политической жизни.

Сергей Ровнейко, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области:

Хотелось бы большего участия и представительства общественных объединений в числе депутатов. Особенно на местных уровнях в предстоящей электоральной компании, которая будет в следующем году, моё мнение – необходимо повысить уровень активности общественных объединений.

Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

Ещё не назначена дата выборов в местные Советы депутатов, но у нас уже наработан опыт, и мы готовы и будем принимать самое активное участие на всех уровнях.