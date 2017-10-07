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Сотрудничество в формате интеграции и развитие двусторонних отношений: о чем говорили Президенты России и Беларуси 7 октября

07 октября 2017 12:10
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Новости Беларуси. Подготовку к предстоящим событиям на международных площадках, а также в формате двустороннего сотрудничества обсудили Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня состоялся телефонный разговор глав государств. Владимир Путин еще раз пригласил Александра Лукашенко принять участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ – мероприятия пройдут 11 октября в Сочи.

Сотрудничество в формате интеграции и развитие двусторонних отношений: о чем говорили Президенты России и Беларуси 7 октября-1

Белорусский лидер подтвердил свое участие в международных форумах и подчеркнул, что высокий уровень координации между Беларусью и Россией зачастую становится решающим фактором и предопределяет в конечном итоге принятие концептуальных решений по развитию интеграции.

Во время разговора Президенты также обсудили положение дел в сотрудничестве между государствами и затронули тему подготовки к проведению сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, которая намечена на 30 ноября. Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Фотофакт

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