Сотрудничество в формате интеграции и развитие двусторонних отношений: о чем говорили Президенты России и Беларуси 7 октября

Новости Беларуси. Подготовку к предстоящим событиям на международных площадках, а также в формате двустороннего сотрудничества обсудили Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня состоялся телефонный разговор глав государств. Владимир Путин еще раз пригласил Александра Лукашенко принять участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ – мероприятия пройдут 11 октября в Сочи.