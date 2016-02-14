Стратегия белорусской внешней политики: Развивать сотрудничество нужно как в западном направлении, так и в восточном

Новости Беларуси. О стратегии и тактике белорусской внешней политики говорили сегодня на встрече Главы государства с министром иностранных дел. Развивать сотрудничество нужно как в западном направлении, так и на востоке - с партнерами в рамках интеграционных объединений. Особая тема – союзные отношения. Руководство России как раз приняло решение о поддержке экономики нашей страны. По-прежнему актуальна работа и на дальней дуге, а Китай остается основным надежным союзником в Азии.

Экспортоориентированная и настроенная на поиск перспективных стран-партнеров. Не единожды так говорили о Беларуси. «География дружбы» Синеокой сегодня действительно широкая. Перспективы развития экономики и внешней политики сегодня обсудили Президент и министр иностранных дел нашей страны. Диверсификация — задача номер один, но забывать не стоит о партнерах традиционных. Взять, к примеру, Россию. Совсем недавно Александр Лукашенко вернулся из олимпийского Сочи. Здесь прошли переговоры с российским Президентом и премьером. Экономику Беларуси решили поддержать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В ближайшее время на совещании мы будем рассматривать ряд предложений. Мы решили все вопросы, особенно в ходе встреч с Дмитрием Анатольевичем, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Подробнейшим образом обсудили многие проблемы. Все, что мы просили в качестве поддержки в финансовом отношении, экономики, мы договорились идти вместе, выходить из этой ситуации. И президент России и премьер не только пообещали, но и приняли решение о поддержке, как бы ни было сложно в России, экономики Беларуси.

Готовятся уже и ко встречам «союзным»: в феврале пройдет Высший Госсовет, в июне — ІІІ Форум регионов Беларуси и России. Впрочем, кроме сотрудничества в рамках интеграционных объединений, одно из приоритетных направлений — восточное. И речь здесь, в первую очередь, о Поднебесной. Как-никак первая экономика мира. Вот и последний визит председателя КНР Си Цзиньпина в мае прошлого года стал вторым визитом лидера Китая в новейшей истории. И сразу три дня для налаживания двустороннего диалога. Более 20-ти подписанных документов и договоренность удвоить товарооборот, поиск партнеров на бизнес-форуме и привлечение китайских инвестиций в машиностроении, деревообработке, строительстве, телекоммуникациях и важнейшая точка взаимодействия — китайско-белорусский индустриальный парк. Настоящая европейская платформа «Нового шелкового пути». В 25-ти километрах от Минска работы идут полным ходом, начато уже и строительство субпарка.

Помочь профинансировать новые проекты могут и 7 миллиардов долларов китайского кредита. Где 3 из них — это льготное кредитование, 4 — коммерческий кредит нашим банкам для финансирования бизнес-проектов. Деньги для Беларуси хорошие, но работу правительства в их освоении надо подстегнуть.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я буквально недавно получил письмо от Си Цзиньпина. Вы в курсе дела. Надо продолжать работу с Китайской Народной Республикой. Он еще раз подчеркнул факторы поддержки Беларуси со стороны КНР и те 7 млрд долларов, которые выделены Китайской Народной Республикой для освоения в Беларуси, их нужно осваивать. И я хотел бы, чтобы посол в Китае лично на мое имя доложил о проблемах, какие у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой. Для нас это очень хорошие деньги, особенно сейчас. Мы могли бы профинансировать очень многие проекты.

Евросоюз – второй по значимости рынок для белорусского экспорта. Пока что наиболее развитые торгово-экономические отношения с Великобританией, Германией, Литвой, Италией, Польшей... Но перспективы есть.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы услышать, какие изменения у нас на западном направлении, особенно с Европейским союзом. При этом еще раз, Владимир Владимирович, хочу вас попросить: не обещайте то, чего мы не можем сделать. Все понимают: если мы сказали, мы сделаем. Если мы не можем делать, мы не оговариваем.

В плюс белорусской экономике будет и сотрудничество с Международным валютным фондом. Уже с конца прошлого года говорили о том, что официальный Минск обсуждает возможность привлечения кредита МВФ на $3 млрд сроком на 10 лет. Кредит с выгодным объемом ресурсов и хорошим процентом. Вместе с тем Президент подчеркивает: вести переговоры надо с учетом наших позиций.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Особенно не надо конечно преклоняться перед МВФ, но вести переговоры с ними надо с учетом наших позиций, с учетом того, что мы также им обещали. Еще раз хочу подчеркнуть, что МВФ не вносит нам непонятные ненужные предложения. Мы их будем реализовывать, как бы ни было сложно. Но вопрос тактики, вопрос времени. Мы должны исходить из своих интересов, прежде всего, но переговоры надо вести с ними. Я думаю, они поймут нашу позицию. И если пойдут на поддержку Беларуси, которую мы запрашивали, - спасибо. Не пойдут значит не пойдут.

Наладить те самые международные контакты помогают постоянные визиты Главы государства и белорусских делегаций в другие страны. И за прошлый год их было 333 и почти 500 контрактов на сумму в 500 миллионов долларов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Удалось добиться положительного сальдо внешнеторгового баланса, на 7% удалось увеличить экспорт на новые перспективные рынки. Особенно хорошие показатели были достигнуты в тех странах, которые посетил Глава государства, или с руководителями которых встречался Президент.

Кстати, сегодня уже есть проект программы поддержки и развития экспорта до 2020-го года. Концепция несколько изменена. Цели и задачи более глобальные. Да и акцент сделан на активность конкретных отраслей, регионов и предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.