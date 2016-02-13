Международная конференция по безопасности: зарубежные коллеги позитивно оценивают политику Беларуси на международной арене

Новости Германии. Международная конференция по безопасности продолжается в Мюнхене. Представители около 30 стран обсуждают проблемы беженцев в Европе и гражданскую войну в Сирии. Белорусская делегация представлена Министерством иностранных дел во главе с руководителем ведомства.

В эти минуты Владимир Макей встречается с европейскими партнерами для налаживания более тесного политического и торгово-экономического сотрудничества. Зарубежные коллеги позитивно оценивают политику Беларуси на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арнд Хенте, корреспондент телеканала (Германия):

Я нахожу очень важным, хотя я могу наблюдать за политикой Беларуси только извне, что если европейские ценности приживаются в Беларуси, такие как демократия, права человека, свобода мнений, то нужно это поддерживать.

Андре Линднер, председатель белорусско-немецкого общества (Германия):

Я думаю, что Минские соглашения имели значения не только для Украины и России, решения конфликта, а именно для белорусской дипломатии.